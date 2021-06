El mensaje de Noelia Marzol a su bebé en neonatología: "Vamos mi gordito"

El domingo 23 de mayo, Noelia Marzol dio a luz en el Sanatorio Otamendi acompañanda por su esposo Ramiro Arias. Donatello por fin estaba con ellos y ya eran la familia de a tres que, hacía 9 meses, venían soñando.

"A las 04.58 hs nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor #javiersingla a sacarlo mientras @claudialozano64 me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único", escribió en sus redes la actriz que, desde el nacimiento de su hijo, se vuelca a las redes pero sin mostrarlo demasiado.

La razón: Donatello permanece en neonatología desde sus primeras horas de vida para ganar peso y poder obtener el alta con un tamaño y peso saludables.

Noelia Marzol dio a luz el 23 de mayo y, desde esa fecha, Donatello permanece en neonatología para ganar peso.

"¡Vamos mi gordito hermoso! ¡Ya estamos más cerca de volver a casa los tres!", escribió Marzol en las redes.

Según comentó, tuvo que adaptar toda la ropa y gorritos de Donatello para que no le quedaran tan grandes y estuviera abrigada lejos de su mamá.

Para Noelia Marzol el proceso fue mágico y muy en familia. De hecho, ya no es tan asidua en las redes como antes ya que está enfocada en su pequeño luchador: "Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, ¡siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación!".

Noelia Marzol y el relato en fotos de cómo fue su parto

Noelia Marzol vive uno de los momentos más felices de su vida tras dar a luz a Donatello, su primer hijo junto a Ramiro Arias. El pequeño llegó al mundo el pasado domingo 23 a la madrugada, apenas unos días antes de los previsto.

La bailarina y su hijo se encuentran internados en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi y están en perfecto estado.

En medio de la emoción que le produjo la llegada de su primer hijo y luego de compartir una de las primeras fotos juntos a "Doni", Marzol brindó más detalles de cómo fue su parto. A través de las historias de Instagram, la bailarina relató con fotos cómo fue ese inquietante momento.

"No voy a dibujar el momento. Esto fue así. Noe, Rami, confirmado, rompiste bolsa. Nuestras caripelas lo dicen todo. Miedo", comenzó Noelia junto a una foto en donde se la ve con su pareja. Luego, en una imagen donde se la ve de espaldas y con bata de hospital, continuó: "Preparate para parir. La imagen, fiel reflejo de mi sensación"

"Alto potro", rotuló otra de las postales en donde mostraba a Ramiro vestido con bata y cofia para presenciar el tan ansiado momento en que recibiría a su hijo.

"Bache fotográfico. El parto está grabado, pero obviamente no lo publicaré", siguió Noelia en sus redes para luego compartir fotos sosteniendo a sus bebé en brazos y mostrando sus piecitos: "Y de repente te encontrás con tus dos amors de la vida, parto mediante… Gracias por tantos mensajes de cariño y apoyo, sin pretender respuesta. Seguimos en neonatología del Otamendi", agregó llena de amor.