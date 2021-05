El osado posteo del bailarín de Romina Ricci al desnudo

Baila desde los 9 años, es hijo de padre brasileño y su lugar en el mundo es Río de Janeiro, así es Juan Manuel Palao, bailarín de Romina Ricci y una de las sensaciones de La Academia desde que pisó la pista por primera vez. Y tal fue la sensación que causó, que sus redes explotaron con la última foto que compartió, una toma en blanco y negro en la que se lo ve completamente desnudo.

“Me levanto y entreno. Quiero verme bien. Para mí fue un honor que alguien me diga: ‘qué bueno tu cuerpo’ y ‘qué trabajado estás. Cosificar no es la palabra... Para mí fue un halago que Marcelo me diga eso”, indicó sobre la polémica en torno a los comentarios de Tinelli sobre su cuerpo.

El joven mantiene una exigente rutina de entrenamiento que arranca a las 7 de la mañana con gimnasio y contínua con entrenamientos en varios ritmos.

Juan Manuel no es ningún improvisado. Tomó clases en la escuela de Julio Bocca, fue parte de la factoría Disney, donde se destacó en "Disney en Concierto" en el Teatro Colón, y fue parte de "Sex", la obra de José María Muscari en la que compartíó elenco con Romina Ricci, quien pidió a la producción del programa que fuera él quien la acompañara en el certamen.

Romina Ricci debutó en La Academia

La actriz cosechó un muy buen puntaje en su primera pasada por la pista y el Jurado destacó su versatilidad para animarse a un disciplina de la que es ajena.

"Soy un sapo de otro pozo. Un sapo saltando en un lugar que no es mi casa, medio perdido, en otro pozo. Pero conozco los códigos, no soy boluda. Sé dónde estoy jugando", dijo.

La ex de Fito Páez confiesa que lo que la movió a hacerlo fueron sus ganas de aprender y de animarse a otras cosas. "Este año me motivó poder salir a moverme un poco. Y me motivó que no va a haber baile solamente. Me motivó que hay un montón de disciplinas. Es otro mundo, pero también para aprender", concluyó.