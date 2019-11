Florencia Peña festejó sus 45 años con un desnudo infernal

Dicen que las mujeres son como el vino, mejoran con el paso de los años. Florencia Peña lo probó, al publicar una imagen totalmente desnuda para festejar su cumpleaños número 45.

"Estos #45 me agarraron como anillo al pelo", escribió fiel a su humor la jurado del Bailando junto a la postal que la muestra totalmente como Dios la trajo al mundo y tapando sus pechos con su cabellera.

Los "me gusta" y los piropos no tardaron en llegar, pues la belleza de Flor quedó más que a la vista. También estuvieron los que aprovecharon el espacio para dejarle mensajes de lo más cariñosos en el día de su natalicio, aunque no faltaron quienes le hicieron también indecentes propuestas.

¡Sos un fuego, Flor!