Isabel Preysler robó cremas en una perfumería: "Sí, es verdad"

La acaudalada socialité y ex de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler se volvió es viral en Twitter luego de que una periodista del corazón hablase sobre un incidente en el que quedó expuesta. La filipina, que hoy en día tiene su propia empresa que vende cremas y productos de belleza, en el pasado fue descubierta robando en una perfumería.

La anécdota fue expuesta por una periodista de LOC para El Mundo, María Eugenia Yagüe, y al parecer la mismísima Preysler reconoce que la historia es verídica.

"Isabel Preysler también vivió algo como lo de Cristina Cifuentes, hace muchos años. Contaba Juan March Cencillo, el nieto intelectual del legendario banquero, que estando él viviendo una temporada en París, en la zona de Saint-Germain-des-Prés creo recordar, le llamó Isabel, ya separada de Julio Iglesias. Tenía un problema, en una perfumería la habían visto coger unos productos que se metió en el bolso, sin haberlos pagado, quizá un despiste, y necesitaba que alguien se acercara a echarle una mano. Juan lo hizo de inmediato y cuando tiempo después le pregunté a Preysler por el incidente, reconoció que había ocurrido, quitándole importancia", escribió la comunicadora en LOC.

Madre mía, nadie ha leído esto de MEugenia Yagüe en @LaOtraCronica sobre Preysler? pic.twitter.com/pNrCX1c0nk — Pilar Eyre (@pilareyre) January 29, 2023

Este extracto, que salió publicado el último fin de semana en el diario, se viralizó en redes sociales luego de que una usuaria reparara en este detalle del artículo.

Hay que situar la época, Isabel Preysle no tenía la necesidad de robar dichas cremas, por el contrarío, acababa de separarse de Julio Iglesias que le había dejado millones en el banco. Es decir, no lo hacía por no contar con el dinero sino por cleptómana.

Quién es Isabel Preysler

Isabel Preysler es una socialité y presentadora de televisión española-filipina . Nació en Manila, Filipinas en 1951, siendo la tercera de seis hijos de una familia acaudalada.



Su padre, Carlos Preysler y Pérez de Tagle, fue el director ejecutivo de Philippine Airlines y uno de los consejeros de la Junta Directiva del Banco Español de Manila (Banco Español de Manila), mientras que su madre, María Beatriz Arrastía y Reinares, fue propietaria de una empresa inmobiliaria en Manila.



Preysler comenzó a trabajar como periodista en la revista española de celebridades ¡Hola! en 1970, y su primer entrevistado fue su futuro marido Julio Iglesias. En 1984, presentó un programa de estilo de vida español, Hoy en Casa, y desde entonces ha presentado y aparecido en diversos shows.