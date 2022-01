Julieta Cardinali y Diego Peretti adelantan todos los detalles de "Ecos de un crimen"

Un paraje lejano, un escritor frustrado y su familia se adentran en el bosque. Ellos buscan descansar, él una inspiración después de una crisis emocional. Todos están atrapados en una situación que parece no tener final cuando un asesino irrumpe en sus vidas. Esta es, a grandes rasgos, la trama de “Ecos de un crimen”, la película de Cristian Bernard que estrena mañana en todos los cines del país.

Con Diego Peretti y Julieta Cardinali como protagonistas, el thriller psicológico es el primer estreno nacional del año. CARAS Digital tuvo la oportunidad de hablar con ellos y repasar detalles de la cinta y el guión que les tocó llevar adelante. “Tuvimos tranquilidad al recibir un guión bien escrito y la satisfacción al hablar con el director y darse cuenta que está en sus cabales y tiene una lógica artística que quiere seguir, más satisfacción todavía al poder arreglar un buen sueldo y más aún al ver la película terminada y darse cuenta de que se pudo superar a su pasaje a lo audiovisual”, aseguró Petetti quien le da vida a Julián Lemar, un escritor de best sellers que ha creado la saga literaria de “El Escorpión”.



“Para mí fue muy satisfactorio al leer el libro porque es algo que me atrapó, me siento agradecida. Me encanta el cine de género de terror y de suspenso. Fue un trabajo muy físico, con mucho frío y fue meterse en ese viaje, no vale ser el actor quejoso”, aseguró Cardinali respecto a lo trabajoso de la producción que ocurre en medio de una tormenta en un bosque en una temporada invernal. Ella le da vida a una joven madre, quien está a cargo de sus dos hijos y de su marido quien atraviesa un momento de quiebre. “Yo desde que llegué hasta que terminé la película tuve frio todo el tiempo”, agregó la actriz entre risas sobre su participación.

En cuanto a la efectividad de la película. Peretti destacó que es gracias al guión, pero también a la gran concentración que tuvo que haber desde la dirección y desde su trabajo actoral. “Para hacer una película así y no quedar pagando y que a la gente se sienta entretenida y tenga esa sensación de varias capas tiene que haber un muy buen guión y como dice Julieta estar muy concentrados en los detalles, como actor y como director, es fundamental en la película".



Dos extraños en la noche

En medio de la tormenta, con un corte de luz, una joven golpea a la puerta de la casa en la que se están alojando los personajes de Peretti y Cardinali, y en plena crisis les revela que su pareja asesinó a su hijo. Se trata de Carla Quevedo, quien junto a Diego Cremonesi completan el elenco de “Ecos de un crimen”.



“En mi caso siempre lo que termina de convencerme es la historia y fue un desafío enorme porque nunca había hecho algo de género. El desafío fue bienvenido y hubo un trabajo a nivel humano muy interesante por el contexto en el que estábamos en plena pandemia”, aseguró Quevedo sobre su ingreso a la cinta de Cristian Bernard.

"Esta película fue muy física, en los ensayos fueron complicados porque primero fueron por zoom por la pandemia e incluso cuando tuvimos que hacer algunas cosas presenciales también fue difícil hasta que estuvimos en el lugar", agregó la actriz sobre las dificultades que tuvieron que enfrentar durante la filmación.

"Tengo mucho orgullo, nunca había visto una película de este estilo y con esta calidad hecha acá", cerró destacando la validez de la producción nacional.