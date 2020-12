Malena Narvay con nuevo novio tras su ruptura con Julián Serrano

Tras haber roto su relación con Julián Serrano, a Malena Narvay no se le conoció ningún otro pretendiente. Hasta noviembre pasado que publicó una foto en la que los guiños con Leo Cepeha, influencer y DJ, activaron los rumores de romance. Ahora, un material publicado por el entorno de la actriz se hizo viral y desde la cuenta Chusmeteando compartieron las primeras imágenes que comprueban el romance.





Si bien desde fines del año pasado se hablaba de una separación entre Serrano y Narvay, no fue confirmado hasta el mes de marzo: "La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, aseguró Malena Narvay.



Luego, Malena Narvay profundizó en el final del vínculo: “Fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”.





Por último, Malena Narvay admitió que si bien la relación tuvo buenos momentos, no era sana: “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”.

