Nicole Neumann frente al virus de la intolerancia

Cuando me pidieron que le haga la entrevista para la nota de portada de CARAS, intuí que iba a ser la oportunidad de que Nicole Neumann fuera más ella misma que nunca. Jamás supuse que iba a ser incoherente con las ideas que tiene desde hace tanto tiempo. La emblemática modelo siempre levantó las banderas del naturismo, de la ecología, del veganismo y del cuidado del Planeta. Ahora le tenía que preguntar sobre la desconcertante pandemia que nos azota y, la verdad, es que no esperaba otra cosa que respuestas como las que dio: jugadas, comprometidas, concientizadoras.

Desde sus tutoriales de cómo crear barbijos o cubrebocas caseros (para que la gente no termine con el stock de barbijos quirúrgicos que necesitan los profesionales de la salud); hasta sus asanas de yoga y meditaciones para estar centrados y combatir la angustia; pasando por sus consejos nutricionales para que mantengamos fuerte nuestro sistema inmunológico. Claro está, también llegaron sus reflexiones sobre la enseñanza que nos deja la aparición de este enemigo invisible que es el coronavirus. Su opinión de qué mensaje nos está dando la Naturaleza y el origen de este problema. Allí Nicole aplicó la lógica y su conocimiento de muchas investigaciones científicas: me dijo que si no consumiéramos animales no hubiera existido ni esta pandemia ni muchas otras que sufrieron los seres humanos a lo largo de la historia. Sinceramente: nunca percibí un tono fanático en Nicole Neumann. No la escuché esgrimiendo un discurso militante agresivo, ni me bombardeó con una prédica panfletaria. No, para nada. Fue Nicole. La misma de siempre. Nunca dijo que la culpa de todo la tienen los que comen asado, ni mucho menos. Pero las reacciones que generó la tapa de CARAS fueron en muchos casos tan agresivas y desproporcionadas, que lo único que hicieron fue exponer una altísima intolerancia al pensamiento distinto.

La ex de Fabián Cubero sabía que esta tapa iba a causar un gran revuelo, por eso en bien salió a la venta la revista, la ahora comunicadora social escribió en su cuenta de Instagram: “Sé que esta tapa va a generar debate.... Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importa las teorías si por la naturaleza o el humano) si no: ¿qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas? O sea, con fundamentos concretos...” .

Pero de una manera inusitada, la tapa de CARAS, con la declaración de Nicole, se convirtió en uno de las noticias del día para portales, programas de televisión, redes sociales... Cientos de personas se sintieron agredidas por la afirmación de Neumann, y otras tantas defendían su postura, como dando origen a una grieta ridícula y dolorosa en tiempos en que nuestros médicos y científicos combaten en las trincheras, y muchos compatriotas pelean por su vida.

Lo cierto es que Nicole brindó una entrevista fantástica que invito a leer en la intimidad de sus cuarentenas, donde no solo expresa sus ideas sobre la pandemia, sino que se refiere a la crianza de sus hijas, a su actualidad sentimental y a su compromiso con cruzadas ecológicas. La misma Nicole fue la que a muchos les hizo conocer el significado de la palabra “zoonosis”, o sea: “cualquier enfermedad propia de los animales que incidentalmente puede comunicarse a las personas”. Fue al tener que salir a enfrentar las andanadas de agresiones por su manera de pensar: “En la nota de CARAS abrí el debate. Obviamente, hay alguno que piensa distinto pero no hay más que ir a los datos concretos. No es una teoría que me invento yo porque amo los animales. Es una teoría concreta. De hecho, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten de los animales a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real (...). Claramente, si no se comiera carne, no se viviría esta pandemia como también fue la gripe aviaria, la gripe porcina, el ébola y hoy el Covid-19. Todo proviene del consumo de animales. Podemos vivir y sobrevivir sin que sea a cuestas de otro ser viviente; y creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Si no escuchamos, no sé cómo vamos a terminar ”, expresó.

Cuando terminé de escribir la nota de portada del número de CARAS que está ahora en los quioscos supe que muchas de las ideas de Nicole no iban a ser compartidas por la mayoría de los argentinos. Pero es evidente que quien lea el reportaje completo y no se deje guiar por un título y opiniones tendenciosas, se dará cuenta que Neumann habla desde su propia convicción y apasionamiento. Y que en ningún caso pretende juzgar a quien piensa diferente.

En un momento tan complicado para la Humanidad, en el que tenemos que mostrarnos fuertes y unidos a pesar de nuestras diferencias, la entrevista a Nicole Neumann expuso otro virus tremendo que contamina a las sociedades: el del autoritarismo y el pensamiento único. Deseo que más allá de las ideas alcancemos a percibir las verdaderas intenciones, y recordemos que en este momento nuestro único enemigo es el coronavirus. Todos queremos dejar de tener miedo de contagiarnos y de que se contagien nuestros seres queridos. Y también soñamos con que el mundo post-pandemia sea mejor: más humano, equitativo y tolerante.