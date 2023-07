"Only Murders in the Building" confirmó el regreso de su tercera temporada. La aclamada serie de Star Plus regresará con todo y desde la plataforma confirmaron que la producción llegará el 8 de agosto. Además, compartieron varias fotos adelanto de lo que se podrá ver.

Protagonizada por los legendarios Steve Martin y Martin Short, junto a la talentosa Selena Gomez, la serie ha sido aclamada por la crítica y ha recibido 11 nominaciones a los prestigiosos Premios Emmy.

Esta nueva entrega estará cargada de misterios, pero también contará con la participación de grandes talentos, entre los que destacan Meryl Streep y Paul Rudd.

De que tratará la nueva temporada de "Only Murders in the Building",

En la nueva entrega, la trama se centra en un intrigante asesinato que ocurre en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Paul Rudd interpreta a Ben Glenroy, una estrella de acción de Hollywood que tiene su debut en Broadway truncado por su repentina muerte.

Con la ayuda de Loretta Durkin, encarnada por la icónica Meryl Streep, el trío de investigadores amateur, Charles, Oliver y Mabel, se embarca en su caso más complicado hasta el momento.

La serie, creada por Steve Martin y John Hoffman, sigue la historia de tres extraños que comparten una pasión por las historias de crímenes y que se ven envueltos en un misterioso asesinato ocurrido en su exclusivo edificio de apartamentos en el Upper West Side de Nueva York. Decididos a descubrir la verdad, los protagonistas graban su propio podcast para documentar el caso y se adentran en los complejos secretos del edificio, revelando mentiras que podrían poner en peligro sus vidas.

La tercera temporada promete ofrecer aún más emoción, intriga y risas a los espectadores, mientras los protagonistas corren contra el tiempo para resolver el enigma y atrapar al asesino que podría estar más cerca de lo que imaginan.

Para aquellos que aún no han descubierto esta fascinante serie, las dos primeras temporadas ya están disponibles en Star Plus.