Qué dijo Oriana Sabatini sobre su "pancita de embarazada"

Las fiestas son la excusa perfecta para dejar de cuidarse y entregarse a las exquisiteces culinarias que se acostumbran preparar para estas especiales fechas. Oriana Sabatini no fue ajena y durante el fin de semana que pasó en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a su novio Paulo Dybala, no se privó de comer todo lo que le gusta.

Por este motivo, en un video que la diosa compartió se la vio con un poco de "pancita" y sus seguidores comenzaron a especular con que con el futbolista estarían esperando su primer hijo. Pero, ¿qué dijo ella? algo que generó un divertido ida y vuelta en las redes.

"Oriana Sabatini ¿o está embarazada o se manda un Photoshop de la puta madre?", escribió un usuario en Twitter. La respuesta de la hija de Cathy Fulop no tardó en llegar y se lo tomó con total humor. "Se le dice morfar una banda porque es navidad, y estoy de vacaciones, y porque me pinta", replicó.

El usuario "botisgronchas2020" sumó: "Te aplaudo. Me parecés diosa igual aunque tengas panza, solo no deberías mostrar algo que no sos". "Jajajaj por eso no edito mi pancita de vino y vitel toné", remató Oriana, descartando la llegada de un hijo. Por lo menos por ahora...