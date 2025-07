Eugenia Tobal reapareció con un mensaje sugerente en medio del escándalo de la China Suárez: "No tiene ningún doble sentido"

La China Suárez no para de estar en el ojo de la tormenta. Desde hace un tiempo, la artista es protagonista de diversas polémicas que tienen que ver con sus relaciones amorosas. Su último escándalo tiene que ver con el "Wandagate" y su actual noviazgo con Mauro Icardi.

Lo cierto es que este romance no le trajo nada nuevo hasta el momento. La actriz se enfrenta a las constantes críticas en las redes sociales y en los últimos días recibió la revocación de los permisos de sus exparejas para que no pueda salir del país con sus hijos. En medio de este complicado panorama, quien apareció con un llamativo mensaje en su buzo fue Eugenia Tobal y muchos usuarios lo interpretaron como una "indirecta" para la ex de Vicuña.

Eugenia Tobal reapareció con un mensaje sugerente en medio del escándalo de la China Suárez

La China Suárez viajó a Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su regreso al club Galatasaray y dejó a sus hijos en el país ya que sus exparejas decidieron que los pequeños completen las clases hasta las vacaciones de invierno. Esta decisión de la actriz y su fuerte descargo contra Benjamín Vicuña generó una ola de cuestionamientos en las redes sociales.

Casualmente, en las últimas horas, Eugenia Tobal compartió un video en su cuenta de Instagram que fue interpretado como un "palito" para la China Suárez. Todo comenzó cuando la artista se animó a realizar un video original y divertido en el que explicaba con humor diferentes “ganchos”: uno visual, uno auditivo y uno de pelo. Su reel terminó con varios corazones y un texto que decía "gracias".

Sin embargo, sus seguidores prestaron atención a su prenda y a la frase que tenía: "Good karma". Para los internautas, se trató de un claro mensaje para la joven, quien fue señalada como la "tercera en discordia" en su matrimonio con Nicolás Cabré, y el escandaloso presente que atraviesa.

De hecho, una usuaria le comentó: “El 'gracias' tiene doble sentido. Te bancamos a Vos, a Pampa y Wan". Sin embargo, al ver que su buzo causó muchas especulaciones y un gran revuelo en la red social, Eugenia Tobal salió a aclarar: "No tiene ningún doble sentido".

La aclaración de Eugenia Tobal en su posteo.

Pese a su aclaración, la actriz recibió más comentarios de este estilo. “No hay doble sentido... hay solo uno. Te re bancamos Euge!”; ”Bien Euge, todo llega en la vida sobre todo el karma"; "Amamos el buzo", fueron algunos de los miles de mensajes que tuvo su publicación, la cual también cosechó una lluvia de "likes".

De esta manera, Eugenia Tobal reapareció con un mensaje sugerente en medio del escándalo de la China Suárez y, debido a las repercusiones, salió a dejar en claro que "no tiene ningún doble sentido".