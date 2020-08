Romina Pereiro vive un inmejorable presente junto a Jorge Rial, lo que no quita que mantenga una excelente relación con el padre de sus hijas. Si bien no es de hablar mucho del tema, el periodista ha mencionado en alguna oportunidad que la nutricionista y su ex se llevan bárbaro.

En esta oportunidad, Pereiro llamó la atención al usar su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje a su ex pareja, el periodista Gustavo Olmedo. Le dedicó sentidas palabras tanto a él como a sus compañeros del medio en el que trabaja.

Romina Pereiro le dedicó un sentido mensaje al papá de sus hijas, Gustavo Olmedo.

“Toda mi solidaridad y cariño a los trabajadores de @radiocantilo, entre ellos el papá de mis hijas y muchos amigos de toda la vida. Otro medio más se cierra”, expresó Romi junto a un emoji triste, con el que visibilizó su pena ante esta noticia.

Dicho medio debió cerrar sus puertas debido a la crisis económica que debieron afrontar en el último año y que se profundizó gracias a la pandemia por coronavirus.