En estos momentos, Gerard Piqué ha pasado a ser la persona más detestada por Shakira. Se encuentra en su lista de personas no gratas y ni siquiera puede soportar la idea de verlo. Esta situación es una de las principales razones por las que la colombiana deseaba irse de España lo antes posible. Y también, ha desencadenado en que la nacida en Barranquilla tomara una drástica decisión sobre su ex.



Sin embargo, la presencia del empresario siempre estará presente en su vida, no solo por sus hijos Milan y Sasha, sino también debido a un tatuaje misterioso que la cantante lleva en su cuerpo y que hace referencia a su gran amor por el exjugador del FC Barcelona.

Shakira se borró un tatuaje que hacía referencia a Gerard Piqué

Según se dice en varios medios españoles, Shakira ha solicitado la ayuda de una clínica estética de confianza para eliminar un tatuaje que se hizo en el pasado para inmortalizar su amor por el catalán.

Este se encuentra en una zona del cuerpo que no es visible y es bastante discreto. Además, según ella misma ha confesado en alguna oportunidad, la Shakira sabe el verdadero significado de este diseño que le dedicó en su momento al padre de sus hijos.

Shakira y Piqué.

Aunque será un proceso largo, ya que no desaparecen por completo a la primera, Shakira no tiene reparos en invertir el dinero necesario para borrarlo de su piel, contando con el mejor equipo en estos casos.

Aún quedan dudas en torno a si el ex futbolista también compartía este tatuaje y de ser así, de que lo llevase en su cuerpo, nace la incógnita sobre si decidirá borrarlo también. ¿Clara Chía qué dirá?