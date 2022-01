“This is Us” estrena su última temporada: el elenco se despide de la serie

“This Is Us”, la aclamada serie dramática, ganadora de cuatro Premios Emmy está llegando a su final. La producción escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante historia de la familia Pearson.

Durante cinco temporadas, "This Is Us" nos adentró en la historia de esta familia conformada por Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos de 41 años, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) a quienes vemos transitar distintos momentos de su vida.



Una historia con instantes atrapantes en donde vemos a personas como nosotros en busca de amor y realización, que nos muestra cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quiénes nos convertimos.



La sexta temporada llegará este 6 de enero a Star+ y previo a eso, los protagonistas de la serie hablaron sobre lo difícil que es llegar a esta instancia en la que deben despedirse del público. “Creo que estoy en negación con que esta va a ser la última temporada”, aseguró Mandy Moore. Por su parte, Justin Hartley dijo que “va a ser triste” y que no está listo aún.



“La última temporada va a ser increíble”, agregó Chrissy Metz mientras que Milo Ventimiglia se mostró muy emotivo al respecto. “Crep que se va a quedar con la gente por mucho tiempo”, aseguró el actor. “Todo lo bueno tiene que llegar a su final. Va a haber muchas lágrimas”, cerró Sterling K. Brown.

VO