Furor por This Is Us: el inicio de la nueva temporada generó una fuerte polémica

La quinta temporada de This Is Us, la serie furor en Fox Premium, despertó pasiones y polémicas en su lanzamiento.

La ficción, protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, entre otros, cuenta la historia de una familia que atraviesa por diversas adversidades. Con giros dramáticos y de comedia, la trama logró conquistar el corazón de los espectadores que provocaron una profunda grieta en la nueva edición.

En el lanzamiento de esta temporada, los fervientes followers de la tira manifestaron su descontento por la inclusión en el guión del COVID-19 y también el movimiento Black Lives Matters.

Mediante redes sociales, el fandom se manifestó en contra de la inclusión de estas temáticas coyunturales. “¿Por qué el virus? ¡Ésta era nuestra distracción! Estoy muy decepcionada”, “Estuve esperando ansiosamente ver mi programa favorito para escapar de toda la locura, pero acá está: ¡odio que hayan elegido este camino! ¡La gente necesita un alivio!”, fueron algunas de las frases que los espectadores expresaron en el mundo 2.0.

Luego, fue el asesinato de George Floyd el que generó controversias y divisiones. Sin embargo, uno de sus guionistas defendió la posición. “Creo que nuestro país está teniendo conversaciones complicadas ahora mismo. Nuestro equipo de guionistas ciertamente también las estaba teniendo”, explicó Dan Fogelman.

“Afectan nuestras vidas diarias, tanto porque somos gente que se preocupa por los demás y llevamos cinco años trabajando juntos, como porque nos sentimos responsables de descubrir cómo era la historia para estos personajes en este episodio”, agregó.