Agustina Kämpfer contó cómo fue el momento que concibió a su hijo

A dos años del nacimiento de Juan, Agustina Kämpfer reveló cómo fue la decisión de concebir a su hijo junto a su amigo Agustín Badaracco.

La periodista reveló cómo fue el modo en el que concibió al pequeño, sin recurrir a métodos de fertilidad. "Hace casi tres años, este amigo de toda la vida vino a Buenos Aires, nos reencontramos y nos preguntamos: '¿Te gustaría ser madre?'. 'Sí, un montón'. '¿Te gustaría ser padre?'. ‘Sí, un montón'. Entonces dijimos: ‘¿Por qué no tenemos un hijo?’. Y es Juan", dijo la colorada en Nosotros a la mañana.

La panelista aclaró que no mantenía una relación amorosa con el chef, que actualmente vive en México, sino que los unió el mismo deseo. "Somos amigos desde la adolescencia, en la adolescencia tuvimos una cosa muy adolescente que no cuenta. No fue inseminación, fue por concepción natural, impulsados por el deseo que teníamos los dos de tener un hijo", aclaró.

Luego, aseguró que el niño fue concebido en un único encuentro. "Agustín estuvo ese verano por unos 10 o 12 días. Dijimos lo hacemos ahora porque después ni idea (cuándo nos vemos). Era poca la probabilidad. En la primera es muy aislada la posibilidad, pero nos pasó", concluyó.