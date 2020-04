El pedido de ayuda de Anamá Ferreira en plena pandemia y aislamiento

Son tiempos complicados en la Argentina y en el mundo. Comercios que no pueden abrir sus puertas, personas que no pueden transitar por las calles y niños sin escuela realizando tareas en sus casas. El Coronavirus afectó con todo su arsenal al país y cada individuo debe, cuando puede y si puede, atender su cuidado personal ya que por el momento salones de belleza y peluquerías no fueron habilitados a abrir y bien lo sabe Anamá Ferreira.

Es más hace unos días reveló: “Estoy pasando la cuarentena sola, mi hija está en otro lado, la cabeza te vuela. Yo tengo mi empresa, la fundé sola hace 38 años, las escuelas de modelo... Es como los que tienen escuelas de danzas, teatro o cursos. Pero yo tengo 9 alquileres de las escuelas y tengo que pagar a la gente que trabaja para mí que la tengo en blanco”, en una entrevista con "Nosotros a la Mañana".

Pero hoy, lejos de su preocupación por lo laboral, ya que más de lo que hace no puede hacer, se encontró con un problema personal, la tinturas de su cabello. Mediante su cuenta de Twitter, la empresaria solicitó ayuda para aprender a teñirse el pelo: "Necesito ayuda!!!! Tengo que teñir el pelo y francamente no lo sé hacer, nunca lo hice. Hay algún peluquero por acá que me de una explicación", escribió ella.

Necesito ayuda !!!! Tengo que teñir el pelo y francamente no lo sé hacer nunca lo hice . Hay algún peluquero por acá que me de un explicación ? — Anama Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) April 21, 2020

Muchos usuarios respondieron enseguida a su solicitud y ella agradeció e informó...

Gracias a todos por ayudarme con la tintura mañana temprano la hago y les cuento con fotos jjjj gracias totales — Anama Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) April 21, 2020