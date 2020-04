El duro mensaje de Stefi Roitman en plena cuarentena: "Me da tristeza"

Stefanía Roitman sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo. Mediante su Insta Stories, la diosa compartió un duro mensaje debido a los diversos mensajes negativos que recibe a diario.

Desde Miami, donde pasa el aislamiento obligatorio con Ricky Montaner, la actriz respondió a sus detractores. "Me da tristeza la mala leche de algunas (pocas) personas o cuentas. Porque son pocas. Buscan m... donde no hay. Donde no existe. No tienen idea de la clase de persona que es uno, ni por las cosas que cada uno ha pasado. Dejen de jo...Dejen de tirar mala onda. Supérenlo, supérenlo ya", disparó.

Luego agregó: "A veces es necesario expresarse. Perdón a aquellos que sólo tiran una energía hermosa y se bancan leer estas cosas. Yo sé que no tengo que dar bola pero es que hacen bombardeos cada tanto que genera mucha impotencia", disparó.