Jorge Lanata continúa atravesando delicados problemas de salud. En medio de esta situación, un nuevo capítulo de tensión familiar se desató entre su esposa, Elba Marcovecchio, y las hijas del periodista, Bárbara y Lola Lanata. El viernes 11 de octubre, mientras Lanata era sometido a una cirugía programada, las internas familiares volvieron a salir a la luz, dejando en evidencia el distanciamiento entre la abogada y las hijas del conductor.

En la primera mañana del viernes, Jorge Lanata fue ingresado al quirófano para una intervención que, según explicó su hija mayor, Bárbara Lanata, tenía como objetivo explorar la evolución de una cirugía intestinal previa. "No la suspendieron, estaba programado el quirófano para explorar cómo venía curando el intestino. Si sigue bien como estaba hoy, lo operan para unir el intestino el lunes temprano", aseguró Bárbara en diálogo con “Socios del Espectáculo”

Sin embargo, lo que pudo haber sido un día dedicado exclusivamente a la salud del periodista, se vio empañado por el enojo de Elba Marcovecchio, quien aparentemente no fue informada con claridad sobre los detalles de la cirugía de su esposo. Según explicó Bárbara Lanata, la intervención no fue un secreto ni algo improvisado: "A mí ayer la jefa de terapia, cuando vine a verlo a la tarde, ya me había comentado esto", aclaró la hija mayor del periodista en un diálogo que tuvo con Paula Varela.

Elba Marcovecchio, quien se casó con Lanata en abril de 2022, se habría mostrado molesta al no estar completamente al tanto del horario de la intervención, situación que alimentó la tensión que ya existía entre ella y las hijas del periodista. "Ella no sabe bien qué le pasa, pero cree que se enojó porque no sabía a qué hora era la intervención, pero eso lo tiene que avisar el hospital", explicó Bárbara.

"A ella le avisaron que era a las 9 de la mañana, así que llegó 15 minutos antes, subió a ver al papá para darle un beso antes de que entre al quirófano, firmó el consentimiento que tenía que firmar y se fue a esperar", relató Varela en palabras de la hija de Lanata.

La disputa entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Previo a esto, desde “Socios del Espectáculo” también habían entrevistado brevemente a sus hijas. "No hablamos con Elba", aclararon.

"Vamos a venir a verlo todos los días, es mi papá...con Elba intentamos hablar muchas veces y no lo logré", dijo Bárbara, dejando en claro que la situación con Marcovecchio es de cero diálogo.

El difícil momento de Jorge Lanata

En medio de esta situación familiar, Jorge Lanata sigue enfrentando serios problemas de salud que han requerido varias hospitalizaciones en el último tiempo. Su reciente ingreso para una exploración intestinal y la posible cirugía para unir el intestino el lunes representan un nuevo desafío en su recuperación. Mientras tanto, su familia sigue divida en medio de una disputa que salió a la luz en un momento tan delicado.

Lo cierto es que, más allá de los problemas internos, la salud de Jorge Lanata sigue siendo la principal preocupación para todos los involucrados.

