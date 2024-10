En un giro inesperado en la interna familiar de Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, la Justicia benefició a Bárbara para que pueda decidir sobre la salud de su padre. Esta situación tomó de desprevenida a la esposa del periodista, quien tenía el poder absoluto del manejo de bienes y decisiones con respecto a la salud. Ante este suceso, la mujer rompió el silencio y clasificó de "cruel" la actitud de las hijas de Lanata.

Habló Elba Marcovecchio tras la determinación de la Justicia a favor de Bárbara Lanata: "Me parece cruel"

La situación comenzó la semana pasada, cuando las hijas del conductor pidieron la determinación de capacidad de su papá e hicieron un extenso descargo detallando el motivo por el cual creían que su esposa no era la más indicada para ser su curadora. Ante esto, la abogada presentó pruebas y elementos para justificar su lugar, expuso a las chicas y exigió continuar a cargo de todas las decisiones relacionadas con la salud de Lanata.

En la presentación que hizo, Elba Marcovecchio señaló que las chicas manipularon las imágenes grabadas en la casa de Jorge Lanata, donde supuestamente se la ve retirando cosas del lugar. Además, denunció que le faltaron 34 mil dólares, que serían destinados para una fiesta de la hija de la abogada. Entre las pruebas adjuntadas por Marcovecchio, mostró chats probatorios sobre sus dichos y mala relación con Bárbara, y otros documentos vinculados a la salud del periodista.

Sin embargo, el resultado no fue lo que esperaba, y Bárbara Lanata terminó beneficiada. En Socios del Espectáculo, lograron comunicarse con Elba Marcovecchio, tras la determinación de la Justicia. En estos días, Jorge Lanata se encuentra internado en Terapia Intensiva de trasplantados, del Hospital Italiano. El periodista continúa con su tratamiento, mientras transcurre la interna familiar. En la entrada de la mujer a la institución médica, lograron interceptarla.

En un primer momento, desde Socios del Espectáculo consultaron cómo se encontraba y ella limitó a decir: "Yo solo quiero ver a mi muchacho. Jorge está mejor y es lo importante. Hay que focalizar que es él el que está acá hace 127 días". Cuando le comentaron sobre la decisión de la Justicia, Elba aseguró que no estaba enterada. Sin embargo, agregó: "En cuanto a la cuestión médica, siempre le brindaron la información a sus hijas. Pueden preguntarle a cualquiera".

"Mirá, de las resoluciones judiciales, no vi nada porque de eso están encargadas mis abogadas. Igual ya saben lo que opino", sentenció. En la insistencia de los periodistas, pidió que la dejaran entrar al hospital. "No quiero ser descortés con ustedes, pero quiero ver a Jorge", expresó. Por último, le consultaron sobre la interna familiar y la calificó de "muy feroz". "Es en medio de un dolor que tiene alguien que amás. Me parece cruel", cerró.

