Flor Vigna contó cómo la terapia realizó un profundo cambio en su vida

En una entrevista exclusiva con CARAS, Flor Vigna, una de las actrices más populares de los últimos tiempos y bicampeona de "Bailando por un Sueño" no sólo contó cómo transita la cuarentena con su madre y su hermana, sino que también reveló la importancia que tuvo comenzar terapia con una psicóloga. "Encontré un espacio de expresión, de autoconocimiento y casi de meditación asisto una vez a la semana. Yo pensaba que uno tenía que ir a un psicólogo recién cuando pasaba algo muy abrupto en tu vida. Y descubrí un espacio muy copado que me ayudó a observar no solamente las cosas buenas y procesarlas sino que con lo malo también”, asegura y agrega...

"El otro día hablaba con 'Ale', mi psicóloga, de las separaciones y me decía: 'Cuando te toca una buena vivila a pleno y cuando te toca una mala no te llenes de laburo para no darte cuenta' y contó que gracias a esta terapia que comenzó llegó al autoconocimiento: "Fue un complemento, una compañía, simplemente ir para adentro. Y darme un espacio con una terapeuta para esto. En realidad, con “Ale” hablamos bastante de la vida no de un hecho trascendental. Hacemos un poquito de “Eneagrama”, que divide nueve tipos de personalidades, y cuando vos decodificás cuál es tu numero, en mi caso es el 7, descubrís todo lo potencial que tenés a disfrutar, descubrir y a potenciar. Y tus debilidades también. Entonces aprendes a observarlas, a transitarlas, a no evitarlas. Y te permite cultivar tu mente para no ser preso de ella, ser amigo de tu cabeza.

Finalmente contó que sus amigos a veces la cargan: "Mis amigos me cargan un poco porque a mí me encanta el tema de ´la vida´. Ayer tenía que ver una película y elegí: “Comer, Rezar y Amar”. Por ahí es una etapa, donde me gusta mucho leer y ver cosas. Ahora “Ale” me recomendó un libro que se llama “Las Siete Leyes Espirituales del Éxito”.