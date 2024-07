Durante una charla con “Intratables”, Mica Viciconte fue consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia, que tiene a Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero, como el benjamín del clan que forman Indiana, Allegra y Sienna.

Con una sonrisa y sin rodeos, Viciconte expresó: “Con Luca por ahora sí bajamos la persiana”. Aunque no descarta la idea de agrandar la familia en el futuro, la panelista comentó que actualmente no está en sus planes: “A futuro a mí me gustaría… En realidad no sé, por momentos sí, por momentos no. No sé, por ahora estoy bien así con Luca. Me parece que está bien. Más adelante veremos, hoy no está en el plan”.

Viciconte y Cubero, quienes comenzaron su relación en 2017 y dieron la bienvenida a Luca en 2022, parecen estar disfrutando plenamente de esta etapa de sus vidas. La panelista confesó estar encantada con la edad de su pequeño y, aunque la maternidad es una experiencia gratificante, también reconoce las demandas y responsabilidades que conlleva.

Qué dijo Fabián Cubero sobre su familia con Mica Viciconte

Por su parte, el exfutbolista Fabián Cubero, también se refirió a la dinámica familiar y a las actividades que comparten con su hijo. “A él no le costó volver a empezar. Podrían pasar un par de años, estoy disfrutando de la edad que tiene y aparte hay que estar mucho con el chico, y entre que uno labura y eso, entonces más adelante vemos. Por ahora estoy bien”, aseguró Cubero.

En la misma entrevista, Mica Viciconte también abordó otros aspectos de su relación con Cubero, incluyendo su vida íntima. Al ser preguntada sobre la frecuencia de sus encuentros íntimos, Mica respondió con honestidad: “Todos los días no porque uno también está cansado, tiene un montón de cosas”, y añadió que suelen estar juntos “tres veces por semana. Los fines de semana ayuda un poco más porque capaz que nos tomamos un traguito, hay un clima diferente, y los días de semana también hacemos actividad física”.

