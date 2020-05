VIDEO | Nazarena Vélez contó la traumática adicción a la anfetaminas que padeció de chica

Reflexiva, con los sentimientos a flor de piel, Nazarena Vélez grabó un extenso video en su cuenta de Instagram donde relata los padecimientos que sufrió de chica para lograr bajar de peso. Nombró los tratamientos que realizó e hizo hincapié en la adicción a las anfetaminas que casi terminan con su vida. En un relato valiente y emocionante, la actriz compartió uno de sus momentos más oscuros con el fin de concientizar.

"Cuando empecé con las publicidades a los 14 años empezaron mis trastornos, yo era muy influenciable, me guiaba mucho de lo que me decían, me habían dicho en los casting de publicidad que estaba un poquito gordita, siempre fui muy alta y en ese momento pesaba 50 kilos. Con ese peso de un día para el otro me decían que tenía que bajar 4 kilos", comenzó contando.

"Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo como tomar laxantes y diuréticos, nunca más pude ir al baño normalmente como persona normal. También tomé anfetaminas. Yo estuve diez años y siempre fui consciente de que eran malísimas, pero me gustaba el resultado 'mágico' que daban", siguió...

"Si te está pasando esto, es muy difícil cortarlo (dijo Naza mirando a cámara) y aseguró "Te podés morir". "A mi me salvaron la vida mis viejos, un día me pasé de pastillas y pensé que me agarré un infarto. Le conté a mi mamá que me había mandado una cagada y sentí que me moría, se quedaron tres meses al lado mío, no es fácil dejar las pastillas, me salvó la vida mis viejos".

Podés ver el video completo aquí...