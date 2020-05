Nazarena Vélez, en crisis: "Estoy viviendo de mis ahorros"

Nazarena Vélez es una de las tantas artistas que vive de cerca la crisis económica que genera el aislamiento. La productora y actriz hizo temporada de verano en Mendoza, pero ahora su trabajo se sostiene gracias a canjes.

“Con el canje vas zafando un montón de cosas”, dijo en Teleshow. "Estoy manejándome mucho con las redes, pero está tan difícil", agregó.

Mientras pasa la cuarentena con su hijo Thiago, Barbie, su yerno, Lucas Rodríguez, y su pareja, Santiago Caamaño, la diosa aseguró que son sus ahorros los que la ayudan a subsistir.

" Agradezco ser muy cuidadosa con el dinero. El ser mamá desde los 19 años me hizo serlo. Vengo de una temporada de San Rafael donde no fue brillante pero estuvo bien. Estoy viviendo de los pocos ahorros que tengo, y se van terminando. Nuestro rubro, lo que es el teatro, no creo que hasta fin de año pueda retomar. Este año ya está perdido", confesó.

Luego, admitió cuál es su herramienta de trabajo para mantenerse. "Hago el canal de YouTube, me quedo pensando y me pongo con las redes. Tengo más de un millón y medio de seguidores en Instagram, y dos millones y medio en Twitter; tiene que servir para algo. Hago el famoso trueque, el canje; eso te va zafando un montón de cosas. Me mandan todo lo que te puedas imaginar. Las marcas también están paradas y quieren publicidad para poder vender, al menos, por delivery", dijo.