Pablo Ruiz reveló cómo se enteró su madre que él era gay, y contó su inesperada reacción

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Verónica Llinás, Dalia Gutmann, Nicolás “Tacho” Riera, Jean Pierre Noher, Pablo Ruiz y Kate Rodríguez.

El primer momento llamativo de la noche fue cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que vieron llorar a sus padres y luego de que Pablo Ruiz contó cuándo fue la última pelea con su madre, quien falleció hace muy poco tiempo, y reveló cómo ella descubrió que él era gay.

“Mi mamá descubrió mi sexualidad luego de leer una carta que le había mandado a un chico. Yo envié la carta y no sé por qué la devolvieron a casa. Ahí vio que le escribí a un primer novio y cómo la carta volvió mi mamá la leyó y descubrió mis sentimientos. Fue un momento muy lindo porque llorando me dijo ‘yo te amo y siempre te voy a apoyar en lo que vos decidas. Sos mi hijo y hace lo que quieras’, no recuerdo bien la edad pero me dio mucha paz y tranquilidad que ella se enterara cuál era mi sexualidad y me apoyara”, contó.