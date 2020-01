Thomás Fort involucrado en un accidente con víctimas fatales

El pasado 5 de enero, Thomas Fort, hijo de Jorge, el hermano mayor del recordado Ricardo Fort se vio envuelto en un hecho policial luego de abandonar el living de "Involucrados" tras no estar conforme con las preguntas que le realizaban. Horas más tarde sería (aún no está comprobado por la justicia y recién fue citado a declarar) protagonista de un accidente de transito que terminaría con las vidas de una persona tras aparentemente chocar a un "Polo", en Panamericana, cerca de la intersección con la ruta 197.

Esta mañana la policía notificó a Fort para que se presente en la dependencia de Don Torcuato y le secuestró su camioneta para realizarle pericias junto al auto dagnificado el que integraban Oscar Godoy, el conductor, Nora Aguilera, quien falleció y tanto la hija de ambos Daniela Godoy, como Jorge Santander, yerno de la victima, resultaron ilesos.

"Estamos en una iniciación de esta tema, es un proceso. La policía está notificando a Fort, queremos preservar la manipulación de vehículo automotor, mas allá de lo que puede hacer sucedido, no sabemos hasta donde ni en qué lugar de la camioneta impactó en el Polo. Su situación es complicada, no sabemos si es doloso o culposo", dijo José Vera en "Involucrados" esta mañana. Mientras tanto a metros del canal la policía notificaba al joven músico y preparaba las fajas de secuestro del automotor.

Ante la autoridades policiales, Fort sólo dijo que vio el choque por el espejo retrovisor de su auto pero que no participó del incidente. Igualmente esa declaración no tiene validez hasta que no la realice en dependencia policial, dónde quedará su camioneta, su registro y otras pertenencias de él.

En estos momentos Thomás está siendo trasladado a Don Torcuato...