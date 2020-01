Cinthia Fernández se peleó con Yanina Latorre: "No metas a mis hijas"

No existe el mejor de los vínculos entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre, de eso no hay dudas. Dueñas de una lengua filosa, no tienen problema en cruzarse cada vez que se da y esta vez volvieron a protagonizar un incómodo momento al aire de LAM. Las panelistas tuvieron un fuerte ida y vuelta luego de que la bailarina revelara detalles de su encuentro con Martín Baclini, a pedido de sus hijas.

“¿No estarás usando a las nenas vos para retenerlo?”, quiso saber Latorre sin esperar que se desatara la furia de Cinthia. “¡No te permito que digas eso!”, contestó de forma inmediata.

Así continuó el picante ida y vuelta:

YL: -Te estoy preguntando. Si te enojás es por algo. Parecés Pampita.

CF: -A vos no te gusta que te toquen el tema de tus hijos porque te ponés loca. A mí tampoco. Yo no uso a mis hijas. Estás meando fuera del tarro con muchas ganas. No te doy lugar a eso.

YL: -No la des vuelta, reina. No estoy criticando a tus hijas. Te estoy hablando a vos. Primero el robo, después que las nenas lo extrañan. Yo no te creo.

CF: -¿Bueno, querés ver las pruebas? Hoy quedate porque no soporto más que me digas que no me creés. Vos porque te hacés la superada. Yo prefiero llorar y ser más real y no careta. No te voy a dar lugar a que digas que estoy usando a mis hijas.

YL: -Me chupa un huevo lo que piensen o digan de mí. Para mí, las estás usando. No hace falta que me des lugar, yo me lo doy sola.

CF: -A mí no me faltes el respeto. No necesito usar a mis hijas. Él es una persona que hizo muchísimo por nosotros y lo sigue haciendo por mis hijas. No te voy a permitir y no le voy a privar la posibilidad.

YL: -¿Qué tiene que ver con que le digas que las nenas lo extrañan? Mirá cómo te ponés nerviosa.

CF: -Me pongo nerviosa porque estás meando fuera del tarro y te estás metiendo con que yo soy mala madre. No me parece mal que tenga un vínculo con mis hijas.

De Brito: -No le estás diciendo que es una mala madre.

YL: Claro, por algo te ponés tan loca. Andá a un psicólogo.

CF: -Vos también andá a un psicólogo. También te hace falta.

¡Tremendo!