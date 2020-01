Clima astrológico para el sábado 4 de enero

Géminis y Libra miren bien a su alrededor y tengan las antenas paradas: amor a primera vista, sin razón, sin explicaciones. O quizás la única explicación posible sea el trígono de Venus con tu Sol. ¿Te permitirá Saturno dejar llevarte por la emoción sin medir consecuencias ni autojuzgarte?

Cáncer atención con la oposición con Mercurio. No despilfarres el dinero ni uses más de lo necesario la tarjeta de crédito. Crecen los intereses y se acumulan las deudas. Un tiempo de ascetismo en los gastos y economía de ahorro.

HOY ES GUERRERO RESONANTE AMARILLO en el Calendario Maya

No fuerces tu destino. Escucha tu destino.

Otra clave importante: ¡No le digas a Dios lo que tiene que hacer!!! ¡El conoce muy bien Su trabajo!!! Muchas veces le pedimos ayuda al Universo pero no soltamos las riendas. Queremos seguir teniendo el control. Ya te has dado cuenta que solo no podías, sin embargo todavía permaneces aferrado a tus viejas creencias de “como debería ser tu vida”. Mientras permanezcas anclado a tu viejo plan, tu vida continuará detenida. Entregate a ese Poder Superior que sabe lo que es mejor para ti. Escucha las señales del destino.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Estoy abierto y receptivo en todo momento a las señales del Universo.