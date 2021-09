Conocé a Azul De Freitas, la representante de Argentina en el concurso "Miss Cultura Continental 2021"

Argentina es conocida por ser la cuna de grandes y nobles mujeres que a lo largo de su vida saben como representar al pie de la letra el legado nacional y popular. En una entrevista exclusiva con CARAS, Azul De Freitas se presenta ante la sociedad para dar a conocer su camino en el concurso de belleza Miss Cultura Continental.

Azul con tan solo 21 años divide su vida entre la preparación de este reconocido concurso de belleza que se llevará a cabo en Enero del 2022 en Tegucigalpa, Honduras. Allí nuestra representante argentina será evaluada en diferentes disciplinas, entre ellas pasarela en traje de baño y gala, talento, danza típica, traje representativo del país. Además, la joven será sometida a una entrevista con el jurado para evaluar su conocimiento y oratoria.

Por otro lado, el objetivo primordial que tendrá Azul a lo largo de su preparación y participación del concurso es la de dar a conocer nuestra historia, cultura, turismo junto a la diversidad que tanto nos define.

Es por eso, que en una entrevista a meno la joven representante habló de cómo es llegar a estas instancias internacionales y las etapas previas al concurso.

Si tuvieras que presentarte ante miles de personas o un temido jurado, ¿Cómo te describirías o te darías a conocer?

Mi nombre es Azul Anabel De Freitas, tengo 21 años. Soy estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la UBA. Trabajo como modelo publicitaria y actualmente estoy representando a Argentina en el certamen de belleza "Miss Cultura Continental". Dentro del mismo y como futura profesional de la salud, llevó el mensaje de la importancia de la Salud Mental y la necesidad mundial de des estigmatizar la enfermedad mental, para poder no solo mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad sino también brindar un cuidado de la salud completo. Me considero una persona disciplinada y perfeccionista pero al mismo tiempo apasionada por todo lo que hace.

¿Cómo es la relación de la medicina con el mundo de la belleza?

Desde los 15 años tomé la decisión de estudiar Medicina. Actualmente estoy cursando el segundo año de la carrera en la Universidad de Buenos Aires. No solo tomé esa decisión por disfrutar las ciencias biológicas sino también por el día de mañana poder ayudar a otros. Es un camino duro y largo, pero que definitivamente me identifica y pienso seguir hasta el final, siempre dando lo mejor de mi.

Como amante de la moda y la belleza y al mismo tiempo estudiante del área de salud, busco mezclar estas 2 partes de mi por medio de mi proyecto "No es el puño sino la palabra". Este mismo busca la promoción de la salud mental y la importancia que el rol de la sociedad y la moda tiene sobre la misma.

Así cómo representas moda y "belleza", ahora la cuestión es la siguiente: ¿Cómo es llegar a representar a la cultura argentina a nivel mundial?

Para mi es más que un honor, no solo poder representar a mi país en el extranjero, sino también hacerlo dentro de un certamen que se enfoca en la difusión de lo que es la cultura. Poder mostrar y dar a conocer nuestras costumbres e historia argentina ante el mundo es algo que siempre quise hacer y para lo que me vengo preparando hace mucho tiempo.

¿Con llegó esta oportunidad de competir en un certamen de belleza que expone las costumbres nacionales?

Incursione en el mundo de los reinados de belleza en 2017. De ahí en adelante pasé por varios certámenes municipales, provinciales y nacionales. Fui ganando experiencia y perfeccionándome en todas las áreas que estos implican. En el transcurso del 2021 pase por 2 certámenes, dentro de los cuales fui observada y seleccionada por la organización "Rostro y Tacon" a cargo del director Gerbis Mendoza, para representar a Argentina en el certamen internacional "Miss Cultura Continental".

Actualmente me encuentro en preparación para participar del mismo en Enero del 2022 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

¿Qué te hace competir? ¿Cuál es el motor que te lleva a representar a la Argentina en un concurso de belleza?

Me considero una amante del conocimiento. Creo que sin importar el área o temática, aprender algo nuevo es la mejor manera de ocupar nuestro tiempo. Esta es una de las tantas razones por las que disfruto participar de certámenes de belleza. Porque te permite introducirte en un nuevo mundo, donde debes entrenar y practicar diferentes disciplinas, desde pasarela, oratoria, estilismo, proyección, proyecto social, etc.

Al mismo tiempo, durante la concentración se genera un intercambio de conocimiento y culturas entre las representantes de diferentes países, se generan amistades y experiencias inolvidables.

En pocas palabras, te permite formarte como persona y como mujer, y te brinda una excelente plataforma para proyectarte, alzar tu voz junto a la de tu país y difundir el mensaje que tienes hacia el mundo.

¿Qué te hace sentir segura, a la hora de presentarte en cada certamen?

Soy una persona que cree y confía en la disciplina. Al momento de concursar, desde subirme al escenario hasta sentarme en una entrevista, lo que me hace sentir segura es saber que me prepare para ese momento. Es confiar que tengo el conocimiento para brillar y poder dejar en alto mi país, por el simple hecho de que di todo de mi para lograrlo.

¿Cómo es la preparación? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo es el proceso de elección de tus atuendos y discursos?

Todas las misses debemos prepararnos en diferentes áreas. Actualmente estoy tomando clases de pasarela, estilismo, oratoria y proyección, cuidado de la piel, entrenamiento personal, baile, canto, etc. Porque lo que se busca es una mujer íntegra, con inteligencia y pasión, no únicamente belleza. Quienes siempre me han apoyado son @bybrunaoficial que me calza en cada ocasión con sus increíbles zapatos y @elizonvipdresses que me permite lucir sus hermosos vestidos.

Y por supuesto, agradezco eternamente a mi familia que siempre me apoyo en cada proyecto, específicamente a mi mama que me acompaña y alienta día a día a luchar por mis sueños.

Mi organización se llama "Rostro y Tacón". Ellos junto con todo su equipo de profesionales que me ayudan y guían en este camino.

En cuanto a la elección de los atuendos, tengo clases específicas de estilismo e imagen en donde aprendo día a día como vestirme, maquillarme, peinarme, etc para poder mostrar mi mejor versión. Siempre junto a mi equipo que me aconseja y enseña.

Mis discursos, a veces planeados y a veces espontáneos, siempre buscan promover el cuidado de la Salud Mental, expresar mis ideales y opiniones personales y difundir nuestras costumbres e historia como argentinos. Para esto mismo, practicó técnicas de oratoria para poder proyectar mis ideas de la mejor manera, leo y estudio para obtener el conocimiento necesario, y hablo desde mi corazón para expresar lo que siento.

Alguna mujer que te despierte motivación o admires.

Una de las mujeres de la actualidad que admiro profundamente es Greta Thunberg. Ella es una activista medioambiental sueca de tan solo 18 años que sin una plataforma o ventaja alguna, logró alzar su voz y su mensaje por todo el mundo.

Lo que admiro no es solo su forma de pensar, que comparto y me identifica, sino también su fortaleza y empoderamiento para luchar por sus ideales y defender una causa tan noble.

Un mensaje para aquellos jóvenes que lean tu historia y quieran seguirte.

Mi mensaje para cualquier persona que quiere incursionar, ya sea en el mundo del modelaje como del mundo miss es que sepan que no es un camino fácil. Que como todo lo que uno quiere, tiene que luchar para lograrlo. Y que la clave del éxito no es el triunfo sino el no bajar los brazos. Ya que con dedicación, pasión y esfuerzo, cualquier sueño puede cumplirse.