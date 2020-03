Maluma roba suspiros con sus fotos hot para una afamada firma de ropa interior

La carrera de Maluma llega a un nuevo estadio al convertir al cantante colombiano en el único latino en ser parte de la última campaña de Calvin Klein. Allí, el reggaetonero aparece junto a Kendall Jenner, Justin Bieber y SZA, la modelo transgénero Hunter Schafer, el cantante chino Lay Zhang y el rapero Lil Nas.

En las imágenes se lo puede ver suelto de ropa y muy sensual. Asimismo, su cuerpo torneado y sus abdominales fueron los grandes protagonistas de esta campaña hot que Maluma protagonizó.

"MAMÁ WE MADE IT... !! De medallo pa’l mundo.@calvinklein Deal with it", escribió el oriundo de Medellín haciendo alusión al slogan de la firma para esta temporada.

¡Mirá el video!