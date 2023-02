Uno de los íconos del mundo de la moda y también conocido por sus perfumes, falleció este viernes a los 88 años Paco Rabanne, en su residencia de Porstall, al noroeste de Francia. Conocido por su estilo excéntrico y su pasión por el esoterismo, revolucionó las pasarelas.

El mundo de la moda está de luto, el artista fue apodado ‘’metalúrgico’’, debido a sus vestidos metálicos que contaban con discos o placas y muchos brillos, imponiendo su propio estilo transgresor. Fue uno de los diseñadores más futuristas y una gran influencia para varios colegas. Durante más de medio siglo dejó su huella en la industria de la moda e hizo de su firma un nombre mundial al ser reconocido por sus perfumes y creaciones inigualables.

Desde un comunicado del grupo español Puig, dueño de la marca, lamentaron la partida, en donde destacaron que ‘’seguirá siendo una importante fuente de inspiración’’, además remarcó: "Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda".

El comunicado oficial de la muerte del icónico diseñador Paco Rabanne

Paco Rabanne nació en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco. Sin embargo, su vida y carrera la vivió mayormente en Francia, en donde estudió y se recibió en Bellas Artes en París. Empezó realizando accesorios, corbatas, joyas y accesorios para firmas reconocidas como Dior, Saint Laurent o Cardin, para después animarse a entrar en el mundo de la moda con sus excéntricas ideas de introducir materiales nuevos o técnicas.

En una oportunidad, durante una entrevista en 2005, el diseñador explicaba su visión en la moda: “Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”.

La muerte del diseñador, fue confirmada por la empresa matriz de su marca, que destacaron que había: “marcado generaciones con su visión radical de la moda y su legado perdurará”.

