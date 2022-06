Primavera Sound arrancó con todo en Barcelona antes de llegar a Buenos Aires

Con Tame Impala, Pavement, Charli XCX, 1000, Gecs, Bad Gyal, Cigarettes After Sex, Kim Gordon y El Mató a un Policía Motorizado como representante argentino, entre otros artistas, Primavera Sound, el prestigioso festival español comenzó una nueva edición mega extendida en el marco de su 20° aniversario.

Tame Impala.

Cazzu, Dillom, Bandalos Chinos, Saramalacara y 107 faunos serán algunos exponentes argentinos que formarán de esta edición especial del Primavera Sound madre, que mostrará un adelanto de lo que será la esperada primera entrega de Primavera Sound Buenos Aires, a realizarse el 14 de octubre y del 7 al 13 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.



El público gozando en la noche del Primavera Sound.

Asimismo, la 20° edición del festival presenta el cartel de su historia con más de 413 artistas y más de 500 shows, entre los que se podrán encontrar a The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entre otros.

Bad Gyal.

De esta manera y en el marco de la celebración por sus dos décadas de historia, Primavera Sound mostrará los pilares que continúan distinguiendo al festival de Barcelona como uno de los más resonantes del mundo, tales como la sustentabilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística. Unos valores inquebrantables que garantizan que el impacto de Primavera Sound como comunidad de alcance internacional va más allá de lo estrictamente musical.

El argentino, Santiago Motorizado de El Mató un Policía motorizado.

Primavera Sound 2022 es la vigésima edición del festival en Barcelona y transcurrirá hasta el 12 de junio contando con más de 500 bandas que tocarán tanto en su venue principal, Parque del Fórum, como también en decenas de recintos a lo largo y ancho de la ciudad, transformando así a Barcelona en uno de los epicentros musicales y culturales más importantes del mundo, y dándole la bienvenida cada año a más 100.000 turistas de más de 125 países.

Beck, uno de los favoritos del festival.

Con entradas agotadas en 48 horas, 11 días de festival, 500 mil asistentes, 540 conciertos y 10 mil trabajadores, Primavera Sound se ha consolidado como el festival más grande de Europa.

Pablo Vittar.

Además de Barcelona, el festival se desarrolla en Oporto (Portugal) y este año desarrollará sus primeras ediciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles.

¿Qué es el Primavera Sound?

Primavera Sound es uno de los festivales de música más importantes y prestigiosos del mundo, una experiencia única que trasciende lo meramente musical, transformándose en un evento cultural de primer orden.

Se creó en la ciudad de Barcelona, habiéndo realizado su primera edición hace ya 20 años. Se trata de un festival que siempre se ha destacado por la extrema calidad de su line up -reconocido mundialmente por músicos, referentes de la industria y medios especializados-, por los altos estándares de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente y por su enorme involucramiento con la comunidad local de cada ciudad donde sucede. A raíz de estos valores, y del compromiso con la igualdad de género en sus carteles desde 2019, Primavera Sound se convirtió desde ese año en el primer festival de gran formato en colaborar con la Campaña de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Artistas como Radiohead, Rosalía, Bjork, Arctic Monkeys, Arcade Fire, J Balvin, Tame Impala, Blur, LCD Soundsystem, Pulp, Aphex Twin, Sonic Youth, The White Stripes, Solange, Patti Smith, entre otros más de 3000 artistas, han pasado por el escenario de Primavera Sound, dejando en evidencia la versatilidad, innovación, y excelencia musical que caracteriza al evento.