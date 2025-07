Sin filtro, Emanuel Ortega reveló que rasgo como padre repite de Palito Ortega: "Mis hijos me han cuestionado bastante"

La relación del clan Ortega es de mucha cercanía y amor. Desde siempre, los hijos de Palito Ortega demostraron tener una pasión por el arte al igual que su papá. Sin embargo, cada uno siguió un camino diferente, sin perder la conexión entre ellos, y a pesar de no verse todos los días. Emanuel Ortega fue el que eligió la misma profesión en la música que su padre, y formó una hermosa familia con sus dos hijos. Pero heredó un rasgo de Palito, que provoca discusiones en su casa.

Emanuel Ortega no duda en compartir en sus redes sociales las mejores fotos que tiene con su papá, Palito Ortega. Ambos siguieron por el camino de la música y formaron una familia fuerte que creció buscando explotar sus talentos e intereses en el arte. Los hijos de Emanuel, India y Bautista, siguieron el camino de la fama y se profesionalizaron en el fashionismo y el uso de las redes sociales. Pero todo eso viene del incentivo que siempre les dio Palito a toda su familia, y que ellos lo replicaron con el tiempo.

Sin embargo, todos los hijos del cantante aseguraron que algo que tenía su padre era el silencio. Debido a su dura infancia y a todo lo que vivió en esos años, prefirió llevar una vida íntima, privada hasta de su familia. Emanuel Ortega se sinceró con La Nación y reveló que comenzó a entender este accionar cuando se volvió papá de India y Bautista. De esta manera, contó que es un tema de discusión que se suele repetir.

"Desde que soy papá entiendo mucho más a mis viejos. En cuanto a lo que me veo repitiendo de mi papá, mis hijos me han cuestionado bastante el silencio", expresó. Si bien admitió que sus hijos le habían dicho que de a poco había cambiado, entiende que es algo que trae desde Palito, y no lo culpa por eso. "También sé que mi padre tuvo un padre muy callado y reservado, un tipo de campo que era muy para adentro y esas cosas no son gratuitas", agregó.

Emanuel Ortega admitió que sus hijos lo enfrentan debido a que él no es de contarles o abrirse con ellos, ya sea en momentos buenos o malos. Si bien se defendió explicando que no se daba cuenta de que accionaba así, también reveló que de a poco lo va cambiando. La música no fue lo único que heredó de Palito Ortega, sino que ciertos rasgos de su personalidad también influyeron en la crianza de India y Bautista, y en cómo se comporta Emanuel frente a ellos.

A.E