El asombroso cambio de look de la reina Letizia de España

Spain, Madrid 🇪🇸 Spanish Royalty. TM's King Felipe and Queen Letizia of Spain. 1. TM's participated in the delivery of the XXXVI edition of the "Francisco Cerecedo" Journalism Prize, awarded by the Association of European Journalists. 2. HM King Felipe gave the "Francisco Cerecedo" Journalism Prize, awarded by the Association of European Journalists, to the writer and columnist Javier Cercas. 3. Finally The King gave the closing speech for the XXXVI edition of the "Francisco Cerecedo" Journalism Award to the writer and columnist Javier Cercas.