Angie Balbiani se refirió a su salida de Intrusos, ¿y le tiró un palito a Rial?

Tras su escandalosa salida de Intrusos, finalmente Angie Balbiani se incorporó al equipo de Moria Casán en Incorrectas. Tras recibir una cálida bienvenida al ciclo, la amiga de Pampita Ardohain se metió de lleno en su desvinculación del programa conducido por Jorge Rial y ¿aprovechó para tirarle un palito?.

“Yo trabajé con vos cuatro meses, pero siempre empezar de nuevo, estar en otro lugar, es distinto. Pero quiero ser ‘Incorrecta’”, manifestó Balbiani en referencia al reemplazo que hizo Moria en la conducción de Intrusos durante la ausencia de Jorge.

“¿El salir de ‘Intrusos’ te dio cosita?”, quiso saber Casán. “Me abismó -fue la categórica respuesta de Balbiani-, pero creo que a todos nos pasaría. Al principio me dijeron ‘terminó tu contrato’, y sí, me abismó. Pero después me ofrecieron venir acá y ahí ya estuve feliz de trabajar con vos”, explicó Angie.

Fue entonces que aprovechó para tirarle un palito a su ex jefe. “Cuando yo entré en ‘Intrusos’ la conductora era Moria, y la verdad es que ese es un programón...pero es muy difícil meter un bocadillo siendo nuevo, siendo la ‘amiga de Pampita’. Después uno encuentra su lugar y se puede destacar en otra cosa, pero no en todos los programas hay una conductora que te abre un lugar. Y Moria hacía eso”, sentenció Balbiani.

¿Quiso decir que Jorge no le daba lugar?