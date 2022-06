Confirmaron el romance de Sole Bayona y Mario Guerci y su ex rompió el silencio

El romance entre Sole Bayona y Mario Guerci comenzó en las pistas de La Academia y, a pesar de que lo negaron varias veces, las pruebas son irrefutables.

Aunque ninguno de los dos hizo referencia a esta nueva versión, en Socios del espectáculo confirmaron lo que ya era un hecho. “Aprovechan cualquier momento para estar juntos, ella no duerme en la habitación con las compañeras cuando van de gira, sino con Guerci. Lo cuento ahora porque ya se separó de Nico” , contó Karina Iavícoli en el programa donde mostraron una imagen del modelo y la bailarina acaramelados en el camarín de Sex (la obra que comparten).

Sole Bayona y Nicolás Smirnoff.

Para corroborar los hechos, la periodista se puso en contacto con Nicolás Smirnoff, quien se hizo conocido por proponerle matrimonio a Sole Bayona en pleno aire de La Academia, quien decidió dar su versión de los hechos.

“Lo que me dijo él es ‘no soy ningún pobre tipo, sino que soy una persona enamorada que le creía a la persona con la que convivía e íbamos a formar una flia’”, contó Karina.

Mario Guerci y Soledad Bayona.

“Cuando vi ayer el programa me pareció horrible. Me lo negó en la cara, todo el tiempo le creí cuando hablaba con ella. Yo la amaba. La enfrentaba y me lo negaba”.

Así fue la propuesta de casamiento a Sole Bayona en La Academia

Antes de que comenzaran estos rumores con Mario Guerci, Sole Bayona fue sorprendida por Nicolás Smirnoff en pleno aire de La Academia.

Fue en ese momento que la bailarina se mostró convencida de este importante paso. "Desde siempre quiero un amor como el de mis papás, que siguió hasta último momento. Es eso o nada. Toda mi vida fue así. Es la primera vez que siento que tengo eso y le pregunté a él si entendía lo que significaba para mí”, dijo la artista en ese momento.

“Sí, realmente estoy muy seguro. Estoy tan seguro que acá, adelante de todos los que te conocen y te quieren, por segunda vez, te vuelvo a preguntar si te querés casar conmigo", dijo Smirnoff en pleno aire.

¡Mirá el video!