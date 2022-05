Martín Salwe es uno de los jugadores más polémicos de El hotel de los famosos. El locutor generó verdadera controversia adentro y afuera del certamen por su estrategia controversial para avanzar en el reality.

Pero mientras adentro de El hotel de los famosos su protagonismo está en la mira, afuera aparecieron polémicos tweets que desvalorizan el cuerpo de la mujer y cuestiona a las personas por su elección sexual.

Después de las acusaciones de Leo García, quien lo tildó de homofóbico en su paso por el ciclo, Flor de la V fue quien apuntó contra Martín Salwe tras la difusión de estos mensajes antiguos.

El hotel de los famosos: aparecen fuertes mensajes que complican a Martín Salwe

"Si uno une lo que se está diciendo de él ahora, o lo que muestran del hotel, con los tweets de su historial de vida, marca una persona homofóbica, transfóbica y que de verdad genera violencia. Es grave. Yo pensé que era un personaje, pero no. ¡Era así!", dijo la conductora de Intrusos.

"Me parece grave de una persona que trabaja en los medios, que diga mensajes de odio, que incitan a la violencia, discriminatorios", agregó.

Martín Salwe en El hotel de los famosos.

La acusación contra Martín Salwe antes de El hotel de los famosos

Martín Salwe recibió otra fuerte acusación y fue Mariana Farjat, ex participante de Gran Hermano, quien defenestró al participante de El hotel de los famosos.

La rubia relató un episodio incómodo que vivió con el locutor en el que intentó conquistarla a la fuerza. en Intrusos." Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años", contó Mariana en Twitter.

Martín Salwe.

"Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no. Insistió tanto que por cansancio le dije que si, recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto. ¡Muy machista! Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal", añadió.