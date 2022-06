Escándalo en LAM: el exabrupto de Julia Mengolini contra Ángel de Brito y las "angelitas"

Julia Mengolini mantuvo un fuerte exabrupto en medio de un móvil de LAM. La periodista, quien mantiene mal vínculo con Ángel de Brito y las integrantes del programa, se negó a hacer una nota con el cronista del programa.

En el ciclo decidieron ir a buscarla por sus opiniones sobre el reality de Pampita, Siendo Pampita, y cuestionó la figura de Roberto García Moritán.

"No me podés agarrar de prepo, para esas hijos de p...", comenzó diciendo la periodista de Futu Rock. "No voy a hablar con esta gente, son unas hijas de p... de la primera a la última. Ángel de Brito hizo una operación donde publicó mi sueldo. No voy a hablarte. No es con vos, es con ellos", disparó contra LAM.

¡Mirá el video!

Otro round para LAM: la pelea de Yanina Latorre con Julia Mengolini

No es la primera vez que Julia Mengolini mantiene problemas con LAM y su staff. Durante el verano, la periodista se cruzó con Yanina Latorre cuando cuestionó su decisión de fumar marihuana durante el embarazo.

“Tener una radio propia que te escuchan tres personas con una comunidad inexistente, incomprobable, que no sabemos cómo compraste la radio, de dónde la sacaste, sos kirchnerista, seguramente es todo corrupto. No te odio por kirchnerista, porque hay un montón de kirchneristas que amo. No me gusta el kirchnerista que usa el kirchnerismo para vivir y comer. ¿Se me entiende?”, así fue parte de su enfrentamiento meses atrás.

Julia Mengolini, enemiga de LAM.

“Sabés que Mengolini, todo eso te gráfica: sos mediocre, sos inútil, tenés un programa de radio que es una mierda, que no sé cómo sos dueña, ¡Porque no podés ser dueña de un fitito, reina de mi vida!", siguió Yanina.