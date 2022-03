Yanina Latorre destrozó publicamente a Julia Mengolini: “Sos mediocre e inútil”.

Instagram

Se picó y feo. Yanina Latorre le respondió a Julia Mengolini por sus comentarios agresivos en la radio Futurock. La periodista cuestionó al aire el trabajo, el éxito y los dichos de la panelista de LAM. “Por qué todo lo que dice tienen que ser mentiras. Nunca pegó un éxito” y agregó en contra de la panelista: “Tengo una radio estúpida de mierda. ¿Vos qué hiciste? Sos penalista, Yanina. Y cuando se te acabe la cuerda se te acaba la historieta”.

Al aire de LAM, la producción le pasó el audio y manteniendo el mismo nivel de lenguaje que usó la periodista, Yanina Latorre le respondió a su estilo y sin titubeos. Fueron tan fuertes los comentarios, que Ángel de Brito debió intervenir para frenar un poco la efervescencia del momento.

“Tener una radio propia que te escuchan tres personas con una comunidad inexistente, incomprobable, que no sabemos cómo compraste la radio, de dónde la sacaste, sos kirchnerista, seguramente es todo corrupto. No te odio por kirchnerista, porque hay un montón de kirchneristas que amo. No me gusta el kirchnerista que usa el kirchnerismo para vivir y comer. ¿Se me entiende?”, así comenzó el descargo y la respuesta de la panelista de LAM a los comentarios de Julia Mengolini.

Yanina le recordó a Julia Mengolini, que cuando su hija Lolita Latorre fue al programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar y expuso lo que pensaba sobre la infidelidad de su padre hacía Yanina Latorre, ella en la radio, la criticó por llorar.

“Ella (Julia) y la sarta de idiotas que tienen ese programa que todas son madres fumadoras de porro embarazadas ¿imaginate la neurona de los hijos? Estuvieron tres horas diciendo: ¡Ay, Lola Latorre, qué chica pelotuda, con la plata que tiene, que es rica, que tiene auto, que va a Punta del Este y a Miami ¿Por qué llora?. ¡Se ve que los ricos no podemos llorar. ¡Solamente se puede llorar cuando sos pobre!”, expusó Yanina Latorre, muy enojada.

Y continúo Yanina Latorre: “Sabés que Mengolini, todo eso te gráfica: sos mediocre, sos inútil, tenés un programa de radio que es una mierda, que no sé cómo sos dueña, ¡Porque no podés ser dueña de un fitito, reina de mi vida! Trabajás con cuatro idiotas que te van siguiendo en el chiste y desde que empezaste un programa, que no se sabe de qué va, que me atendés lindo porque sabés que yo te devuelvo, pegás cuatro tuits, dos tarados más que te escuchan y te doy fama y te la doy porque soy generosa”.

Seguido en su justificación, le dijo Latorre: “No tenés derecho a hablar de una tipa como Viviana Canosa, con quien no coincido ideológicamente, pero tiene trayectoria, pegó éxito, ¿sabés lo que es tener éxito? Que la gente te conozca, que te respete y hacer rating como lo hace Canosa”.

Para finalizar, Yanina Latorre se sacó la espinita y la terminó de defenestrar: “Vos estuviste acá en Intratables como una rata, y cuando te hablaron del Gobierno, los defendiste y dijiste que era tan bueno el proyecto, que no te importaba que fueran chorros. A partir de ahí no podés hablar de nadie. ¡Te mando un beso inútil!

Yanina Lorrete sigue picante en Twitter

Tras las repercusiones de su cargado y volátil discurso en LAM, Yanina Latorre empezó a recibir diversos comentarios en Instagram, lugar que usa para descargar y responderle a todos los que la atacan. En las últimas horas, la panlista respondió a esas críticas y dijo: "Me había olvidado. Amo desquiciar a las feministas K".