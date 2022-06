Estefanía Berardi se enojó y abandonó el programa de Carmen Barbieri en vivo

Estefanía Berardi dejó Mañanísima en vivo por un fuerte enojo en el programa.

La panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri manifestó su bronca por la presencia de John Milton, el hipnotizador que había realizado una intervención la semana anterior en el piso.

La angelita se mostró disgustada por la presencia del invitado y cuestionó su experiencia como osteópata. "No sos osteópata. No está bueno el boludeo" , dijo Estefanía Berardi antes de retirarse y él retrucó: "Soy hipnoterapeuta calificado y tengo conocimientos en osteopatía y quiropráxia".

La semana anterior Estefanía Berardi contó su experiencia de hipnosis en el aire y confirmó que no se sintió bien físicamente después de ese momento. "Quedé destruida. Me quedó una contractura. Tengo turno con mi osteópata el jueves. Nadie te puede hacer sonar el cuello, salvo que sea un osteópata. No pensé que me iba a hacer semejante maniobra", disparó.