Fuerte acusación de Rocío Marengo contra Germán Martitegui: "Me dejé maltratar"

Rocío Marengo prendió el ventilador y habló de su paso por Masterchef. La cuñada de Ricardo Fort hizo referencia al mal vínculo con el jurado, Germán Martitegui, quien mantuvo diversos roces con la participante.

“ Germán Martitegui es el que más me hacía llorar. Apenas terminó me reproché haberme dejado maltratar o destratar, porque di todo en un lugar donde no me valoraron”, dijo Marengo en Intrusos sobre su paso por el certamen de Telefe.

La rubia aseguró que en las ediciones que salían al aire, no se mostraba lo que realmente pasaba en el piso. "Noté que la edición me mataron. Fui porque consideraba que poniendo todo de mi tenía chances, pero ahí por más garra que ponía me pareció que la edición no fue la realidad", disparó.

Luego comparó su experiencia con las del mismo reality en Chile, donde fue finalista. “Sé cómo es un reality, acá noté que no era un reality. Todo lo que me decían los jurados y que me hacían llorar nunca lo pusieron al aire. Solo me pusieron a mí llorando y no se entendía porque yo reaccionaba así. Lo que salió al aire no tenía nada que ver”.

La fuerte pelea de Rocío Marengo y Germán Martitegui que no salió al aire

Días después de la eliminación de Masterchef, salieron a la luz los detalles de una pelea entre Rocío Marengo y Germán Martitegui que no se vio en el programa.

De acuerdo a lo que se filtró en ese entonces, Rocío y el Mono de Kapanga discutían por unos ingredientes y en ese momento, Martitegui interrumpió a favor del cantante, algo que claramente no le gustó a la modelo. “Nosotros estamos para jugar, vos estás para juzgar”, le dijo ella pero la reacción del jurado fue un tanto brusca: “¡Callate y cociná!”, habría sido su respuesta.