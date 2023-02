Una de las participantes más queridas de Gran Hermano 2022, es Julieta Poggio, aunque está semana sé encuentra en la placa de nominados, sigue siendo de las favoritas para ganar el reality, pero la bailarina al parecer no quiere que el programa llegue a su fin, ya que, durante una conversación con sus amigas, confesó que se quedaría un año entero de la casa más famosa del país y el motivo fue aún más sorpresivo.

"Es que lo vamos a extrañar, chicas, no trabajar. También nos vamos a extrañar a nosotras. Pero, además, a esta vida. Estar sin hacer nada", reveló con una honestidad brutal.

Y continuó con su planteo: "Saben que este programa, dentro de poco, si Dios quiere, va a llegar a su final. No nos falta tanto. Ha sido un arduo recorrido este, chicos. he puesto mi vida en este programa, como todos ustedes y como los chicos... No es un programa más Gran Hermano. Para los que no estamos en la casa, te mete... Uno se identifica con los jugadores y las jugadoras de la casa", añadió ‘’Disney’’.

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022

"Pero hay muchos de ellos que ya se quieren quedar a vivir. a Julieta le parece buena idea quedarse un par de años porque dice que la pasa bárbaro, que no hace nada. Mira...", dijo Santiago del Moro.

"¿Chicas, saben lo que vamos a extrañar? Estar todo el día al pedo, tirarse en la cama cuando quieras...", comenzó Julieta y les consultó a sus amigas adentro de la casa: "Se va a extrañar esta vida. ¿Se quedarían un año acá?, ¿cuánto se quedarían?",

A lo que Daniela y Romina sin dudar y tajantes respondieron: "Ni en pedo nos quedaríamos un año". Y continuó ''Pestañela'': "Yo seis meses aguantaría, más no..", dijo mientras se lookeaba en el espejo, pero Romina añadió: "No, yo sin las chicas me muero. Si me meten a las nenas, capaz que aguanto".

Julieta y Romina

"A mí a veces me aburre pero a veces me gusta", insistió Julieta y explicó su idea: "Me tiro en la cama, nadie me reta. No tengo a mi mamá que me reta porque dejo desordenado. Yo me quedaría cinco meses más... Viviendo acá, sin trabajar, haciendo la prueba semanal".

Sin embargo, Romina aportó un dato que la puso aún más feliz: ‘’Cinco semanas más quedan’’, comentó la diputada, que cuenta los días para reencontrarse con sus tres hijas.

D.M