Un experto en lenguaje corporal analiza los gestos de Benjamín Vicuña: “Se sentía amenazado”

Benjamín Vicuña volvió a estar en el centro de la mirada pública tras una serie de declaraciones que reavivaron el interés mediático. En medio de este contexto, sus seguidores recordaron al especialista en lenguaje corporal que observó con detalle sus gestos, sumando nuevas interpretaciones a una figura que fue analizada más allá de sus palabras.

Los gestos que hablan: un experto analiza el lenguaje corporal de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se expresó públicamente sobre los dichos de la China Suárez que captaron la atención de los medios. Más allá de sus declaraciones, el comportamiento gestual del actor fue motivo de observación por parte de sus seguidores, quienes recordaron al experto en comunicación no verbal que ya había analizado al actor y abrieron una nueva lectura sobre lo vivido.

Benjamín Vicuña

Durante el encuentro con la prensa, el actor se mostró visiblemente incómodo, sobre todo al hablar del permiso de viaje de sus hijos. Evitó el contacto visual prolongado, mantuvo los brazos cruzados en varios momentos y realizó microgestos de tensión facial, como apretar los labios y fruncir el ceño, que denotaban cómo se sentía sobre este tema. Además, su tono de voz fue contenido, con pausas prolongadas y un ritmo más lento de lo habitual.

Para muchos de sus fanáticos, su comportamiento dejaba entrever que los dichos de la China Suárez sobre él le habían afectado profundamente. En la misma línea, algunos recordaron una presentación de él durante los Martín Fierro 2023, en donde un experto en lenguaje corporal no perdió oportunidad para analizar algunos de los gestos que realizó Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña

Al subir al escenario para recibir el galardón como Mejor Actor Protagónico de Ficción, el intérprete chileno agradeció al país que lo recibió y le dio “un amor”, frase que generó múltiples interpretaciones. Durante su discurso, movió en reiteradas veces las manos acomodándose el saco y los botones, antes de inclinar el cuello hacia un costado, demostrando cierta incomodidad.

Por su parte, el especialista desmintió las especulaciones sobre un posible error cometido por los nervios al expresarse de su amor por Pampita. “Fue planificado cuando dijo: ‘Argentina me dio un amor. Esto no fue un furcio. Para mí no solo fue planificado, sino que dice que sí con la cabeza”, reveló. A su vez, aseguró que para él, Benjamín estaba intentando ‘tirarle onda’ a la modelo.

“Es una señal clara de que la persona se siente expuesta o que anticipa una reacción intensa a lo que va a decir”, explicó momento después. Otro detalle observado fue el movimiento de cubrirse el cuello, interpretado como una respuesta inconsciente ante una sensación de amenaza. “No se trata de nerviosismo escénico, sino de una reacción emocional más profunda. El cuerpo busca protegerse”, señaló el experto.

China Suárez y Benjamín Vicuña

El análisis del lenguaje corporal de Benjamín Vicuña en contextos públicos, como el discurso en los Martín Fierro, aporta una mirada complementaria sobre su forma de comunicar. La interpretación de sus gestos permite observar matices que no siempre se evidencian en sus declaraciones, y que invitan a considerar cómo los movimientos y expresiones pueden transmitir estados internos sin necesidad de palabras.

VDV