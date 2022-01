José Luis Gioia fue el único ausente del repechaje en Masterchef Celebrity 3. Esta semana comenzó esta nueva etapa en el certamen donde los personajes que fueron eliminados deberán ganarse de nuevo su lugar en el programa de Telefe.

Pero antes del inicio, Santiago del Moro explicó que el humorista fue el único que no regresó al ciclo. “Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él”, dijo el conductor sobre esta ausencia.

Lo cierto es que en Intrusos mostraron cuáles serían las causas de esta "baja" y mostraron material de archivo sobre las palabras de José Luis Gioia, molesto con el programa y con los jurados de Masterchef Celebrity que lo trataron de soberbio. "Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno", dijo el humorista visiblemente enojado apenas fue eliminado del certamen.

Masterchef Celebrity: los verdaderos motivos por los que José Luis Gioia no participa del repechaje

“Era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo ´No sé si fue distracción o soberbia´", disparó el actor y agregó: "¿Soberbio?, ¿soberbio de qué?, ¿de dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde".

Quiénes volvieron al repechaje de Masterchef Celebrity

El repechaje en Masterchef Celebrity da la oportunidad de los eliminados de volver al certamen. De los siete participantes que se fueron, tres se quedarán en el programa hasta el final.

Charlotte Caniggia, Juariu, el Negro Enrique, Gastón Soffritti, Tití Fernández, Marcela “La Tigresa” Acuña y Denise Dumas volvieron el lunes al ciclo donde se enfrentaron un difícil desafío. Esta primera gala, se trató de ingresar al mercado a oscuras y sortear obstáculos para conseguir con los ingredientes que los llevarán a cumplir con sus objetivos.

A pesar de que aún se desconoce lo sucedido, algunos rumores ya confirmar quién serán los tres personajes que volverán y se incluyen a Juariu; la conductora, Denise Dumas; y la boxeadora, Marcela La Tigresa Acuña.