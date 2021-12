Juariu quedó eliminada de MasterChef Celebrity 3 y aseguran que no la quieren de vuelta en Bendita 

En la última gala de MasterChef Celebrity 3, Juariu quedó eliminada. Luego de la decepción de Donato De Santis por no haber cumplido con la receta, la tucumana publicó un mensaje en redes sociales y sus ex compañeros de Bendita aseguraron que no es bienvenida en el ciclo de El Nueve.

“Estar en Masterchef Celebrity fue un sueño. Me voy más que agradecida porque me divertí, me reencontré con la cocina y tuve la oportunidad de que me conozcan (y quieran) mucho más. Además, como siempre pude contar aunque sea con un poquito de mi querida Tucumán. Es hermoso trabajar en un programa tan exitoso, pero más hermoso es hacerlo con personas de la calidez, el talento y el profesionalismo de los que forman parte de la familia MasterChef Celebrity. Los quiero, y todavía queda una revancha, así que voy a darlo todo, porque si de algo sé, es de revanchas” publicó la tucumana en sus redes sociales.

Ante la salida de la influencer del certamen de Telefé, Horacio Pagani y el psicólogo Gabriel Cartañá fueron tajantes ante la posibilidad de su regreso a Bendita. “A mí me parece que está guionado y mal actuado. Hizo un esfuerzo sobrenatural para hacer que lloraba esa pobre piba que laburó acá con nosotros” comenzó diciendo Horacio. “Estoy totalmente decepcionado de Juariu. Estuvo ahí (en Masterchef) dos meses. Acá estuvo casi un año y no lloró ni una cuarta parte cuando se fue de acá. ¿Qué pasó con ese llanto? ¿Por qué de acá no llorás y de Masterchef sí?” agregó Gabriel.

Ante la consulta del conductor por la posibilidad del regreso de Juariu a Bendita, Pagani aseguró “No, el que se va de acá no vuelve más”. Y luego agregó: “En Masterchef hay repechaje, así que por ahí en una de esas le toca....”

Juariu contó cómo es su lucha contra el cáncer:

Fue hace 3 años cuando Vicky Braier, más conocida como Juariu, se detectó un pequeño bulto en una de sus mamas y se encendieron las alarmas. Inmediatamente fue al médico quien le diagnosticó que tenía cáncer de mama.

Si bien la noticia fue demoledora en un principio, luego lo tomó como un cable a tierra y comenzó a tomar decisiones. Una de ellas, fue contraer matrimonio con su novio Gustavo.

En diálogo con el programa que conduce Tomás Dente, Juariu se emocionó al contar su historia: "Me estaba bañando y palpé un bultito y al toque fui al médico", quien le indicó varios y los resultados fueron contundentes: cáncer de mama.

"Comencé a hacer rayos y a tomar medicación. A pesar de que siento una revolución, lo voy llevando bien", dijo y con optimismo agregó: "la enfermedad es horrible pero lo tomé como un cable a tierra".

Con su habitual simpatía, Vicky habló descontracturada acerca del tema y aseguró que siempre le busca la vuelta positiva a las cosas y hablar de cáncer le hace bien porque la trae a la realidad.

La influencer dijo que al año de haber contraído la enfermedad se casó con quien fue su novio durante 8 años. "Con Gustavo no necesitamos un casamiento para reafirmar nuestro amor porque es muy genuino pero sí necesitábamos una fiesta para celebrar con amigos".

Por último agregó que el diagnóstico reforzó la relación entre ellos: "Nos afianzó como pareja. Él es un sostén fundamental y tal vez sin su presencia todo lo hubiera vivido como algo más terrible".

