Mirtha Legrand se quedó sin pantalla

Una dura noticia golpeó de lleno a Mirtha Legrand. El Trece le confirmó a la diva que no tendrá pantalla durante el verano, es decir sus clásicos ciclos desde Mar del Plata -por primera vez- no saldrán al aire. No sólo eso, sino que ni siquiera podrá hacer sus cenas de los sábados y los almuerzos del domingo ni desde Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes del canal, la Chiqui recién volverá con sus ciclos en marzo. Esta decisión llega luego de que la conductora expresara de manera pública que estaría dispuesta a no cobrar su sueldo con tal de poder hacer el característico ciclo desde La Feliz.

"Me gustaría hacer un mes en Mar del Plata, pero los números no cierran. Se han puesto muy exigentes, muy altos, y los canales no quieren perder dinero", aseguró en una nota con Nosotros a la mañana y aseveró: "Yo dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir. Mirá lo que estoy diciendo".

¡Te vamos a extrañar Chiqui!