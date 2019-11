Mirtha Legrand: "Dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir a hacer el programa a Mar del Plata"

Desde hace décadas, Mirtha Legrand realiza sus famosos almuerzos en Mar del Plata desde el Hotel Costa Galana. Sin embargo, la temporada del 2020 podría estar en peligro, ya que plantea serias dudas al canal.

En sus almuerzos del fin de semana pasado, la conductora aseguró que ella tiene muchas ganas de viajar a la costa argentina para hacer sus programas, pero por un tema de presupuesto del Eltrece no hay nada confirmado.

"Me gustaría hacer un mes en Mar del Plata, pero los números no cierran. Se han puesto muy exigentes, muy altos, y los canales no quieren perder dinero", aseguró en una nota con Nosotros a la mañana.

Además, la diva dijo que estaría dispuesta a tener que hacer algunos sacrificios: "Yo dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir. Mirá lo que estoy diciendo".