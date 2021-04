Recomendados de CARAS: otoño con grandes películas y series

Sábado 24 de abril

"Círculos de cultivo" 21:00hs. HISTORY. El periodista mexicano y ufólogo Jaime Maussan investiga las evidencias de lo que podría ser un contacto masivo de comunicación: señales cósmicas y mensajes celestiales plasmados sobre la tierra en campos de cultivo en la oscuridad y en solo unas cuantas horas. Jaime viaja hasta Wiltshire, el condado inglés donde se producen más círculos de cultivo en el planeta. En este especial, acompaña a Jaime a investigar estos asombrosos mensajes alrededor del mundo, donde círculos asombrosos han aparecido no solo en Inglaterra, sino por toda Europa, Estados Unidos, Brasil, y México.

"Carga preciosa" 10:00hs HISTORY Tras un asalto malogrado, Eddie atrapa a Karen, una seductora ladrona que lo traicionó. Pero ella logra convencerlo de robar un cargamento de piedras preciosas con la ayuda de un famoso ladrón, que, además, es su exnovio. ¿Qué podría salir mal?

"Mary Shelley" 23:00 hs LIFETIME La familia de Mary no aprueba su relación con Percy Shelley, pero ellos huyen. Tiempo después, en la mansión de Lord Byron, el escritor propone a sus invitados, entre los que está la pareja, que inventen un cuento de terror: así nace Frankenstein.

"La galería de los corazones rotos" 20:00 hs HBO. Tras una ruptura, una joven coleccionista decide abrir una galería para darle nuevo destino a aquellos objetos que el amor ha dejado atrás.

"Palabras en las paredes" 22:00 hs HBO Charlie Plummer es Adam, un joven diagnosticado con una enfermedad mental que encuentra en el amor la fuerza para perseguir sus sueños. Dirigida por Thor Freudenthal.

Domingo 25 de abril

"Cazadores de tesoros" 23:30 hs. HISTORY. Los cazadores de tesoros regresan en una nueva temporada para seguir rescatando la historia de Estados Unidos, una pieza a la vez. Entre pilas de óxido descubren grandes reliquias y gemas escondidas y olvidadas en patios, sótanos, garajes y graneros. En esta nueva temporada, Mike y Frank tienen una sorpresa customizada para Danielle. ¿Le gustará? "Cazadores de Tesoros" sigue al histórico trío de coleccionistas amigos integrado por Mike Wolfe, Frank Fritz y la figura femenina de Danielle Colby desde su negocio Antique Archeology, con episodios con mucha más cultura, reliquias y tesoros que encuentran a lo largo de Estados Unidos a la espera de interesados que los quieran adquirir.

"Jack el destripador" 23:00 hs LIFETIME. En el Londres de 1888, un joven fotógrafo de Hamburgo participa en un juego mortal de persecución y tormento con el asesino en serie más famoso de Inglaterra, mientras su hermano es uno de los principales sospechosos.

"Cazadores de Estrellas" 16:00 hs Cartoon Network 16 hs sigue las aventuras de tres amigos que van en búsqueda de una estrella, con sus divertidos personajes. Phillip: el pato introvertido, miedoso, nervioso, que decide seguir la voz que lo llama desde adentro. Cibyna: Amante de la comida esta original araña es desconfiada, impetuosa, pero sobre todo una amiga luchadora que en momentos de proteger a sus amigos relucen sus poderes. Lorenzo: El martillo mágico, divertido y optimista, quién en momentos de caos puede convertirse en una versión gigante y fuerte, y otros ser pequeño y ligero.

Especial comedias de acción

SPACE

Domingo 25 de abril, desde las 16:30 horas.

Un novato en apuros 2

Héroe de centro comercial

No te metas con Zohan

¿Y dónde están las rubias?

DIRECTV GO

Películas ganadoras de los Premios OSCARS

"El secreto de sus ojos" .Un juez tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven, crimen ocurrido varias décadas atrás.

"Jojo Rabbit" Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño cuyo mejor amigo imaginario es Hitler y sigue ciegamente la doctrina nacionalsocialista descubre que su madre está ocultando a una muchacha judía en el ático de su casa, y su visión de la realidad se transforma.

"Bastardos sin gloria" Segunda Guerra Mundial, Shosanna presencia la ejecución de su familia por orden del nazi Hans Landa. Mientras, el teniente Aldo Raine adiestra a un grupo de soldados para llevar a cabo una misión que pretende hacer caer al Tercer Reich.

"El discurso del rey" Una extraordinaria amistad nace entre el Rey de Inglaterra, Jorge VI y Lionel Logue, un actor australiano y terapeuta del habla que le ayuda a superar su tartamudeo.

"Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" Parecían la pareja ideal, su primer encuentro fue mágico, pero con el paso del tiempo ella deseó nunca haberlo conocido. Su anhelo se hace realidad gracias a un polémico y radical invento. Sin embargo, descubrirán que el destino no se puede controlar.

"Había una vez en Hollywood" A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton, junto a su doble, tratan de adaptarse a esa transformación. Entretanto, nace su relación con Sharon Tate, vecina de Rick, quien fue víctima de la familia Manson en 1969.

"1917" Durante la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos reciben una orden imposible de ejecutar: en una carrera contra el reloj, deben infiltrarse en territorio enemigo para entregar un mensaje que podría salvar a miles de compañeros.

"El renacido" El trampero Hugh Glass intenta vengarse de sus compañeros, quienes lo abandonaron herido en el bosque después de que lo atacó un oso, pensando que moriría. Sin embargo, el rencor lo empuja a sobrevivir a todas las adversidades.

"Tres anuncios por un crimen" Una mujer cuya hija fue asesinada se enfrenta a la policía usando los carteles publicitarios para denunciar que han pasado meses desde que se cometió el crimen y no solo no han resuelto nada, sino que parecen no tener interés en hacerlo.

BASADAS EN HECHOS REALES

PELÍCULAS

"El mayordomo de la Casa Blanca" Un mayordomo forma parte de la historia de la Casa Blanca durante en el transcurso de tres décadas y ocho administraciones presidenciales, como las de Eisenhower, Kennedy y Nixon.

"Los 33" La operación de rescate, que se prolongó durante 69 días, de 33 mineros chilenos que quedaron atrapados bajo tierra el 5 de agosto del año 2010, y cuya historia de resistencia y supervivencia conmovió al mundo.

"Libertador" El aristócrata venezolano del siglo XVIII, Simón Bolívar, pelea para liberar a su país y otros territorios sudamericanos del dominio español.

SERIES

"A confession" El detective Stephen Fulcher investiga la desaparición de Sian O'Callaghan, de 22 años, lo que lo conduce hasta el psicópata Christopher Halliwell. Este fue el comienzo de la captura de un prolífico asesino en serie y la propia caída del detective.

"Chernobyl" Valientes hombres y mujeres luchan por mitigar los daños de la catástrofe nuclear de Chernóbyl ocurrida el 25 de abril de 1986.

"White house farm" La verdadera historia de la noche de agosto de 1985, cuando cinco miembros de la misma familia fueron asesinados en una granja en Essex. Se echa un vistazo a la investigación del trágico evento.