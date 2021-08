Agustín “Soy Rada” Aristarán presentó oficialmente a su familia

Aunque la ansiedad tiende a gobernar sus emociones, Agustín “Soy Rada” Aristarán (37) aprendió a disfrutar el proceso. “También estoy más grande”, justifica el comediante bahiense que sin perder la capacidad de asombro, protagoniza su segundo especial en Netflix reuniendo un imbatible cóctel humorístico en escena. “Yo siempre pienso en grande, pero como algo de película. Y desembarcar en las plataformas me cambió el alogaritmo de la vida, ya desde el 2018. Laburo en consecuencia de lo que va sucediendo. Me encanta proyectar, y soñar y jugar en cosas grandes pero la vida me va sorprendiendo. Pero trabajo mucho para que las cosas sucedan también y con un equipo súper consolidado”, asume el protagonista de “Serendipia”, una atrevida apuesta que además de consagrarse en plataformas, se despide en vivo el 14 de agosto a las 21hs en el teatro Broadway. “Me siento zarpadamente privilegiado y agradecido, sobre todo en pandemia, a todas las cosas que me suceden aún con el mundo patas para arriba”, agrega.

Agustín “Soy Rada” Aristarán y su familia

En sintonía con sus logros, el actor que convive con su hija Bianca, y así lo hizo durante la cuarentena con Fernanda Metilli (37), su pareja comediante, no descuida lo esencial. “Mi familia es la raíz, lo que sostiene el árbol. Ellas son fundamentales. Ambas son protagonistas muchas veces en mis contenidos y Bianca ya es parte de mi programa que sale en Flow y en mi canal de Youtube. Y está super copada, gana su plata con eso y lo toma con mucha seriedad increíble. Pero es cero forzado, creo que esa también es la clave para que a la gente le guste. Mi pareja, que aparte de ser una comediante y actriz que admiro mucho en lo profesional, en lo personal es mi sostén. Ambas me potencian y me arrebatan”, describe sobre el poderoso núcleo familiar que aún atravesando crisis, encuentran el humor como salvavidas.

Agustín “Soy Rada” Aristarán y su familia

“Con Fer tuvimos una separación hace 3 años y volvimos a una segunda temporada que es mucho mejor que la primera. También pudimos reírnos de eso, cuando ese desencuentro ya estaba sanado. Y volvimos a todo o nada, porque acá hay un amor muy puro y muy profundo. Tenemos una convención de pareja desde el día uno, cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene su carrera. Somos una pareja que se divierte mucho y hay mucho chiste pero no somos una pareja de comediantes las 24 horas, sería patológico. También entendemos que nuestra pareja no es un negocio y que eso llegará cuando tengamos muchas ganas de hacerlo”, aclara quien en plenas grabaciones de la cuarta temporada de su programa “Radahouse” y el cuarto disco de su banda, no abandona sus rituales.

“Tengo una parrilla que prendo en el patio de casa aunque hago muy malos asados pero me encanta, Bianca cocina mucho también, es vegetariana y hace unos platos espectaculares. Y Fer, que no cocinaba absolutamente nada, se encontró en la cocina en la cuarentena”, confesó Agustín Aristarán.

Con ansias de retomar las giras por el mundo y un postergado rodaje cinematográfico, el músico y mago argentino esquiva los lugares cómodos para crecer. “Para mí el éxito, y esto no es una frase de saquito de azúcar, está en el camino que uno va recorriendo y qué es lo que estás haciendo mientras tanto. La primera película que me llamaron, que fue ‘Re loca’, con Natalia Oreiro, flasheé y me encantó. No disfruto tanto viéndome actuar pero quiero seguir haciéndolo para sacarme esa incomodidad”, promete.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Pablo Cuarterolo