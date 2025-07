Con fotos y videos inéditos, la China Suárez celebró el cumpleaños de su hija, Rufina Cabré: "Me alegrás la vida"

Este 18 de julio, la China Suárez celebra una fecha muy especial: el cumpleaños número 12 de su hija mayor, Rufina Cabré. A través de su red social de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores una serie de imágenes y dedicatorias llenas de amor para homenajear a la pequeña, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré.

La China Suárez sorprendió a Rufina Cabré con recuerdos y un emotivo mensaje en el día de su cumpleaños

La China Suárez volvió a la Argentina, luego de acompañar a Mauro Icardi en su regreso al club Galatasaray de Turquía, para estar presente en el festejo de su hija Rufina, la pequeña que tuvo con Nicolás Cabré y está cumpliendo 12 años este 18 de julio.

Con un look total black y de estilo comfy, la artista bajó del avión y enfrentó un grupo de cronistas que esperaban su llegada al país. Del aeropuerto se fue directo a sorprender a su primogénita, a quien seguramente le trajo muchos regalos de su viaje tras estar varios días a miles de kilómetros de distancia.

Sin embargo, los obsequios no habrían sido suficientes y la joven le dedicó varias publicaciones en sus historias de Instagram con fotos inéditas, recuerdos inolvidables y momentos cotidianos que reflejan la complicidad que comparten. "Me alegrás la vida hace 12 años", escribió, muy conmovida, junto a un adorable video que muestra a Rufina de pequeña y con el uniforme de su jardín.

La China Suárez y su hija Rufina Cabré

Con mucha emoción y orgulloso, la actriz escribió unas palabras para homenajear a Rufina en el día de su cumpleaños: "Hace 12 años nacía mi primer amor. Mi budita. La más buena del mundo. La mejor hermana, la mejor amiga". Y, a corazón abierto, agregó junto a la fotografía que las muestra súper felices en los parques de Disney en Estados Unidos: "Te amo como todavía no se inventó".

La China Suárez también mostró en sus posteos: los viajes al Sur y a la playa que realizó junto a ella y Magnolia, la pequeña que tuvo con Benjamín Vicuña, los instantes que demuestran la hermosa relación de hermanas que tienen las niñas y las tiernas postales que hasta ahora nunca había compartido.

China Suárez junto a sus dos hijas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña.

Sin agregar más palabras, la China Suárez se dedicó a seguir subiendo cada recuerdo que guarda con amor junto a Rufina. En uno de ellos se la puede ver en un restaurante cargando a upa a su nena mientras ambas sonríen felices y lucen looks total white similares.

China Suárez junto a su hija Rufina Cabré.

Con los sentimientos a flor de piel por el cumpleaños número 12 de Rufina, la China Suárez se encargó de mostrar por primer vez algunas fotografías de cuando su hija era pequeña ya que en su momento había decidido no hacerlo y ni siquiera mostraba su rostro, una determinación que había tomado con Nicolás Cabré tiempo atrás.

No obstante, con la llegada de sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio, cambió de opinión y comenzó a mostrar públicamente a su primera hija al igual que el actor.

China Suárez junto a su hija Rufina Cabré.

De hecho, en una entrevista que brindó hace unos años a "Noche al dente", el ciclo que conducía Fernando Dente, la cantante contó: “Al principio nos consultábamos con Nicolás por subir tal o cual foto pero ya no, Rufi está más grande y yo tengo el mismo derecho que él. Cada uno hace lo que le parece. Y si no está de acuerdo, ya no me lo dice”.

China Suárez junto a su hija Rufina Cabré.

Además, a través de una serie de imágenes, la China Suárez mostró cuánto creció su hija y cómo es el vínculo que tienen, algo que se fortaleció con los años y las volvió más unidas.

China Suárez junto a su hija Rufina Cabré.

Por otro lado, "Rufi", como le dice la China Suárez, recibió un saludo muy especial de parte de su padre. "Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz… y así todos los días de tu vida me enseñas cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papá y acompañar tu crecimiento. Feliz cumple hermosa mía, te deseo lo mejor de lo mejor. Soñá alto que te mereces todo y mucho más. Te amo", expresó Nicolás Cabré.

De esta manera, con fotos y videos inéditos, la China Suárez celebró el cumpleaños de su hija, Rufina Cabré, y le dedicó un conmovedor mensaje en las redes que no pasó desapercibido: "Me alegrás la vida".