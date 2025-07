Nélida Lobato fue uno de los grandes amores en la vida de Víctor Laplace. Durante una década compartieron una relación de gestos simples pero incondicionales. De hecho, el reconocido actor la acompañó hasta sus últimos días. En su paso por +CARAS, en una íntima conversación con Héctor Maugeri, Laplace, de prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión, protagonizó un momento desgarrador al relatar el trágico final de la legendaria vedette.

Pocas figuras del espectáculo latinoamericano lograron la proyección internacional de Lobato. Después de destacarse en las revistas porteñas junto a su entonces esposo, Eber Lobato, la artista emigró a Chile, donde comenzó a forjar su carrera internacional. Luego fue contratada por el casino Dunes de Las Vegas y, en 1964, el director del legendario Lido de París la eligió como figura principal del famoso cabaret. Su consagración en Europa fue tan fulgurante como su regreso al país, donde revolucionó la escena local trayendo musicales de Broadway y dejando una huella imborrable en el espectáculo argentino.

Nélida Lobato, la icónica vedette argentina que se convirtió en leyenda internacional.

El romance de Víctor Laplace con Nélida Lobato

La relación entre Víctor y Nélida fue un amor de gestos simples y profundos, alejados del brillo escénico. “Un día ella se sacó las pestañas postizas, me hizo un bife de chorizo y ahí me enamoré”, dijo en el living de +CARAS. Se acompañaron en la vida cotidiana y también en los momentos más duros. En 1975, Víctor Laplace recibió amenazas de la organización parapolicial Triple A y debió exiliarse en México. En ese duro contexto, Nélida fue uno de sus pilares fundamentales. “Fueron los peores años de mi vida”, recordó.

Víctor Laplace junto a Héctor Maugeri en +CARAS.

Al hablar de Nélida, Laplace solo tuvo palabras de gratitud, respeto y orgullo, con quien conoce el sacrificio detrás del éxito. Además, al definir el vínculo que mantuvo con la artista entre 1972 y 1982, sostuvo: “Fueron 10 años de una voluptuosidad enorme, de un cariño profundo y respeto muy fuerte”.

Víctor Laplace y el desgarrador relato del final de Nélida Lobato

Lamentablemente, la vida de la icónica vedette se apagó prematuramente a causa de un cáncer que la abatió apenas a los 47 años. "Pude acompañarla hasta el final. Todos los años me acuerdo de ella", confesó Laplace conmovido. El actor recordó con tristeza que Nélida "no fumaba, no tomaba alcohol, no comía grasas y tuvo un cáncer de hígado que fue terminal. Duró un año exactamente".

Nélida Lobato.

A principios de 1981, Nélida comenzó a manifestar los primeros signos de la enfermedad. Los dolores se volvieron insoportables, requiriendo inyecciones calmantes. "Se fue desdibujando, sufría mucho, daba vueltas en la cama. A las cinco de la mañana venía la moto para darle la morfina. Eso más o menos la calmaba. Pero fue un final horrible", relató con una crudeza que refleja la agonía presenciada.

Finalmente, tras tanto dolor, Nélida Lobato falleció el 9 de mayo de 1982, a los 47 años. En ese instante final, la acompañaban su hermana Betty y Víctor Laplace. El mismo hombre que supo amarla con admiración y sencillez, y que aún hoy, más de cuatro décadas después, la recuerda con gratitud, respeto y amor eterno.